Come procede la relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della coppia che si è formata durante l'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da un po' di tempo, infatti, i due non si mostrano più insieme sui social e complice l'assenza del cantante al compleanno di Deddy, in tanti hanno addirittura ipotizzato che si fossero detti addio. Immediata la reazione della ballerina che ha prontamente sbottato sui social, facendo chiarezza.

È già finita tra Sangiovanni e Giulia, la coppia nata ad Amici di Maria?

Nel dettaglio, negli ultimi giorni c'è stato il compleanno di Deddy, anche lui protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Al party era presente Giulia Stabile, ma la ballerina non aveva al suo fianco il fidanzato Sangiovanni che, in quella stessa serata, si trovava a un'altra festa di compleanno.

Immediata la reazione dei fan social, molti dei quali si sono chiesti per quale motivo i due non fossero insieme al compleanno di Deddy, essendo un amico comune della coppia.

Ecco allora che subito si sono rincorse nuove voci di crisi e addirittura di un possibile addio tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I fan, infatti, hanno temuto davvero che i due si fossero detti addio, complice il fatto che da un po' di tempo ormai non si mostrano più assieme sui social.

La verità di Giulia Stabile

Qual è la verità dei fatti? È davvero finita tra Sangiovanni e la ballerina? A fare un po' di chiarezza è stata proprio Giulia Stabile che, dal suo profilo Instagram, ha puntato il dito contro gli hater.

La ballerina ha chiesto a tutti coloro che continuavano ad alimentare le voci di un possibile addio di smetterla, perché non sarebbe questa la verità dei fatti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore", ha scritto Giulia sui social chiedendo quindi rispetto per la sua relazione.

"Sangio mi ha sempre supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram", ha proseguito ancora la ballerina mettendo a tacere tutte le voci di crisi e rottura.

Il ritorno di Giulia in tv nel cast di Amici 21

Insomma, Giulia ha dimostrato che una storia d'amore non "vive" solo sui social e che non sempre bisogna mettere in mostra i propri sentimenti.

Intanto per Giulia si avvicina il fatidico momento del ritorno in tv. La ballerina sarà tra le protagoniste della prima puntata di Amici 21, in programma domenica 19 settembre su Canale 5 ed entrerà a far parte ufficialmente del cast di professionisti del talent show.