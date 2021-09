Si decideranno prima o poi gli haters ma anche i fan un po' troppo invadenti a lasciar vivere in pace Giulia Stabile e Sangiovanni? Nonostante i numerosi sfoghi della ballerina e del cantante di Amici 20, pare non esserci un attimo di tregua per i due giovani.

Entrambi, in più occasioni, hanno palesato il proprio malessere per i Gossip pressanti sulla loro storia d'amore. Qualche giorno fa, Sangiovanni aveva chiesto ai fan di interessarsi alla loro arte piuttosto che alla vita di coppia. Nonostante ciò, spesso basta un semplice gesto o (come in questo caso) un "non-gesto" per riaccendere le polemiche.

Stavolta Giulia è intervenuta per chiarire ulteriormente la sua posizione, dicendo che tra lei e il fidanzato non manca mai il supporto reciproco.

La ballerina costretta ad esporsi su Twitter

L'esibizione di Sangiovanni all'Arena di Verona durante il Seat Music Awards di giovedì 9 settembre è stata un successo. Il cantautore si è commosso per il grande affetto che il pubblico gli ha dimostrato. Ma, se sui social la maggior parte dei fan esaltava il giovane per i grandi traguardi raggiunti finora e per la sua arte capace di arrivare a tutte le generazioni, qualcun altro si concentrava sulla mancanza di un messaggio pubblico di supporto da parte di Giulia. Su Twitter, qualche utente sottolineato come, in quegli istanti, la ragazza fosse fuori a cena con Deddy.

In realtà, la scelta di Giulia di fare un passo indietro sui social dal momento vissuto da Sangiovanni è stata compresa da un'ampia fetta di pubblico. Dopo lo sfogo del cantante, la vincitrice di Amici 20 ha preferito non esporsi, lasciando che il fidanzato potesse vivere liberamente il tempo che dedica alla sua arte.

Nonostante ciò, i commenti degli haters - o di qualche fan troppo invadente - devono essere giunti a Stabile, la quale ha replicato nella mattinata del 10 settembre dal suo profilo Twitter: "Non stiamo semplicemente rendendo il nostro reciproco supporto pubblico", ha esordito la ballerina.

Giulia: 'Smettetela di inventarvi cose'

"Ora smettetela per favore di inventarvi cose inutilmente per favore.. Sangio mi ha sempre supportata e viceversa", ha proseguito Giulia, scrivendo il "sempre" in lettere maiuscole. Dunque, sembra proprio che i due giovani vogliano continuare a viversi la loro relazione nel massimo riserbo, e a tal proposito la danzatrice ci ha tenuto a ricordare che ci sono le chat private per potersi parlare, e non solo i profili social.

I fan hanno appoggiato l'intervento di Giulia. A questo punto ci si chiede se i gossip verranno messi a tacere una volta per tutte. Alcuni follower dei due ex concorrenti di Amici ritengono che non sara così.