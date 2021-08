Se ballando all'evento in onore di Carla Fracci ha dimostrato di essere matura a livello professionale, con la sua storia pubblicata su Instagram nel cuore della notte Giulia Stabile ha dato prova di avere una personalità molto forte. La vincitrice di Amici 20, infatti, si è rivolta gli utenti del web chiedendo di placare la spirale d'odio che si è attivata recentemente e che vede coinvolta una collaboratrice di Sangiovanni, il suo fidanzato. Alcune fan hanno visto nella deejay di Sangio un pericolo per i Sangiulia, in maniera del tutto immotivata.

Giulia ha preso la parola per dire la sua dacendo notare come alcune persone si sentano in diritto di intromettersi in questioni private.

La ballerina si sfoga su Instagram

Essere presi di mira dai 'bulli' è terribile e lesivo per la psicologia di una persona: lo sa bene Giulia che proprio durante il suo percorso ad Amici ha raccontato la sua triste esperienza con gli odiatori seriali. Sarà per tale ragione che la ballerina ha sentito l'esigenza di intervenire pubblicamente per zittire le malelingue che hanno ricoperto di insulti la dj che segue Sangiovanni nei suoi concerti. Colpa della ragazza, secondo alcuni utenti del web, sarebbe quella di essere troppo in sintonia con il cantante e ciò non sarebbe stato visto di buon occhio dai fan dei Sangiulia.

Da qui si è innescata una serie di commenti e critiche molto cattive nei riguardi della giovane.

Quest'ultima ha mandato a Giulia un messaggio, dalla ballerina pubblicato in una sua storia su Instagram, chiarendo la sua posizione e scusandosi qualora l'avesse ferita in qualche modo. Partendo da ciò, Stabile ha scritto un messaggio che suona come uno sfogo nei confronti di tutti gli haters, un po' come aveva fatto qualche giorno fa Sangiovanni stesso sul suo profilo Instagram'' ha esordito Giulia che ha proseguito affermando che la ragazza sta solo facendo il suo lavoro, trovandosi in sintonia con Sangiovanni.

Giulia contro gli haters

Giulia ha proseguito aggiungendo che alcuni creano teorie inutile per raggiungere chissà quale scopo. Successivamente, la ballerina ha voluto chiarire che sa bene che adesso è un personaggio pubblico ma ciò non può essere una giustificazione ad ogni sorta di cattiveria. "Alcune persone sentono come il diritto di potersi intromettere in questioni private e di criticare", ha proseguito la ballerina, concludendo che però tale atteggiamento non fa bene a loro né tantomeno a tutti i loro collaboratori.

Insomma, troppo odio intorno ai ragazzi di Amici 20: solo qualche giorno prima anche Deddy si era trovato a dire la sua per scagliarsi contro gli haters. I giovani talenti si sono visti costretti ad esporsi per contrastarli. Insomma, Giulia in qualche modo ha chiesto ai fan di fare un passo indietro chiedendo di rispettare gli eventi che concernono la sua sfera privata.