Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a domenica 19 settembre, Ridge acconsentirà a sposare di nuovo Shauna a Los Angeles davanti a tutta la famiglia. Inoltre Bill capirà di amare solo Katie, mentre Thomas dirà a Liam di lasciare stare in pace Steffy e di pensare solo a Hope.

Eric sprona Brooke a salvare il suo rapporto con Ridge

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 13 al 19 settembre, Bill ricorderà con molto sarcasmo a Ridge quanto successo con Brooke, ma Justin riuscirà a placare le tensioni.

Intanto Eric spronerà Brooke a fare di tutto per cercare di riconquistare il suo rapporto con Ridge. Inoltre Quinn e Shauna rivivranno tutti i momenti passati insieme e le difficoltà che hanno dovuto affrontare nel corso della loro vita. Entrambe saranno contente di come sono andate le cose.

Nel frattempo Fulton non potrà che provare dei rimorsi per come ha raggirato Ridge. Katie invece confesserà a Ridge di essere ancora molto risentita verso Bill e Brooke, ma che è certa che la sorella è innamorato solo di lui. In tutto questo Brooke si recherà dal Forrester per chiedergli un'altra possibilità, ma non appena sopraggiungerà Bill, Ridge deciderà di chiudere con lei.

Bill ama sia Brooke che Katie

Secondo le anticipazioni televisive fino al 19 settembre, Bill comprenderà di essere stato manipolato da Quinn e informerà la donna di non coinvolgerlo più in nessun losco piano, altrimenti se ne pentirà.

Intanto Katie manifesterà ad Eric le sue perplessità su Fuller e gli dirà che lui e Donna erano una bella coppia. Quinn invece proseguirà nel suo intento di separare Ridge da Brooke. Quest'ultimo riferirà al padre che mentre era sul punto di chiarirsi con Brooke, Bill è comparso all'improvviso. Brooke parlerà con le sue sorelle di quanto accaduto e Donna spererà che tutte e due le sorelle Logan possano riappacificarsi.

Nel frattempo Bill sarà sempre più confuso e proverà dei sentimenti sia per Katie che per Brooke. In tutto questo Quinn si confronterà con Shauna e Ridge e parlerà ad entrambi della possibilità di celebrare un matrimonio a Los Angeles con tutta la famiglia presente. La Fuller è convinta che se Brooke presenziasse alla cerimonia, mollerebbe ogni pretesa nei confronti del suo ex marito.

Thomas dice a Liam di lasciare in pace Steffy

In base agli spoiler della prossima settimana, Ridge acconsentirà a ripetere la celebrazione con Shauna, ma Brooke lo esorterà a cambiare idea. Intanto Liam tenterà di capire che rapporti ci sono tra Finnegan e Steffy, ma il medico risponderà che le cure della donna non sono affari suoi. Inoltre la Forrester nasconderà le pillole e in un momento di forte stato emotivo i due si baceranno.

Successivamente Thomas e Liam spiegheranno a Ridge il particolare rapporto tra Finn e Steffy, ma sarà in quel momento che il giovane Forrester esorterà lo Spencer a lasciare in pace la sorella. Infine Bill capirà che per Brooke ha solo una forte attrazione fisica e che l'unica donna che ama veramente è Katie.