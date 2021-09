Sono passate poche ore dall'inizio del GF Vip, ma già sono tanti i Gossip che stanno circolando sui concorrenti. Ancor prima di mettere piede nella casa, Sophie ha attirato l'attenzione dei curiosi dicendosi interessata allo sposatissimo Alex Belli. La moglie dell'attore ha preso parola su Instagram per commentare il corteggiamento a suo dire irrispettoso di Codegoni, futura protagonista della sesta edizione del reality-show.

Lo sfogo di Delia dopo la prima puntata del GF Vip

Sophie Codegoni non è ancora entrata nella casa del GF Vip, che già ha suscitato le ire della moglie di uno dei concorrenti.

Nel video che ha anticipato il suo ingresso a Cinecittà di venerdì 17 settembre, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di provare interesse per Alex Belli.

"È lui quello sposato che dovrà essere fedele", ha detto la giovane in una breve clip che è stata mandata in onda al termine della prima puntata della sesta edizione del reality-show.

Se l'attore è apparso piuttosto sereno dopo queste parole, la sua dolce metà non ha reagito altrettanto sportivamente alle dichiarazioni della 19enne che avrebbe avuto anche un flirt con Fabrizio Corona.

Sui social network, infatti, Delia Duran ha già pubblicato due messaggi che non lasciano presagire a nulla di buono per il futuro, soprattutto quando Sophie inizierà l'avventura e dovrà convivere con suo marito 24 ore su 24.

Alex Belli nel 'mirino' di una protagonista del GF Vip

La prima Instagram Stories che Delia ha pubblicato sul suo profilo dopo aver ascoltato la "dichiarazione d'intenti" di Sophie, è stata la seguente: "Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa?".

"Al mio paese non funziona così", ha fatto sapere la bella Duran senza scendere troppo nello specifico di quello che è successo nel corso della prima puntata del GF Vip 6.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poche ore dopo, però, la moglie di Alex Belli si è esposta un'altra volta con un messaggio più diretto e che lascia poco spazio all'immaginazione.

"Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare o rallegrare una donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore", ha aggiunto la modella venezuelana nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando oggi, martedì 14 settembre.

Buon esordio per la nuova edizione del GF Vip

Dopo aver parlato in generale di quello che le ha dato fastidio guardando la puntata d'esordio del GF Vip 6, Delia ha aggiunto: "Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre principesse".

Gli apprezzamenti che l'ex tronista di Uomini e Donne e le giovani discendenti dell'imperatore d'Etiopia Hailé Selassié, dunque, hanno fatto storcere il naso alla moglie di Alex, che ha voluto subito mettere in chiaro alcune cose con un paio di Instagram Stories piuttosto pungenti.

"Se questa è la piega della trasmissione, io entro nella casa e me lo porto via. Vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane", ha concluso la bella Duran nel suo sfogo social.

Insomma, l'edizione numero sei del reality Mediaset è appena iniziata e già ci sono tutte le premesse affinché faccia discutere dentro e fuori le mura di Cinecittà per flirt, relazioni vere o presunte e corteggiamenti impossibili da parte di un single nei confronti di un vippone impegnato.

Almeno per il momento, Belli sembra essere il concorrente più apprezzato dalle donne del cast, anche solo per un fattore estetico. L'attore, però, ha sempre ribadito di essere felicemente sposato e di non avere problemi nell'interagire con chiunque perché è certo dell'amore che prova per Delia.