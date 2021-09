Selvaggia Lucarelli è sempre stata schietta e sincera e, anche nella serata di martedì 28 settembre, ha risposto alle curiosità dei fan, senza peli sulla lingua. A tal proposito, un follower ha chiesto alla giornalista quale è stato il suo ricordo più felice e Selvaggia ha rivelato che è stato il giorno in cui Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle. Nel frattempo, il ballerino ha iniziato la sua nuova avventura ad Amici come insegnante di danza, dove sembrerebbe intenzionato a riconquistare la sua ex moglie, Francesca Tocca.

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Raimondo Todaro

Selvaggia Lucarelli ha inserito un box domande sul suo account Instagram, nel quale ha informato i suoi follower che avrebbe risposto alle loro curiosità. Una persona ha chiesto alla giornalista quale è stato il suo ricordo più felice e, a tal proposito, Selvaggia ha risposto alla domanda, inserendo l'immagine di un articolo online, riguardate la notizia di Raimondo Todaro che ha lasciato Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle per Amici e Selvaggia Lucarelli è contenta

Selvaggia Lucarelli, pertanto, ha fatto intendere di essere contenta di non lavorare più nella trasmissione di Milly Carlucci con Raimondo Todaro.

Infatti, il ballerino non è più nel cast del programma di Rai 1, ma ha optato per lavorare in Mediaset, ad Amici, in qualità di insegnante di danza. In base ad un'indiscrezione riportata sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, sembrerebbe che Raimondo sia approdato nella trasmissione di Maria De Filippi anche per riconquistare la sua ex moglie, Francesca Tocca, ballerina professionista del programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli confermata giudice

Lucarelli, anche quest'anno, è stata confermata come giudice nell'edizione 2021/2022 di Ballando con le stelle. La giornalista, infatti, voterà le esibizioni dei concorrenti in gara, al fianco di altri volti noti del programma, fra i quali: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e lo stilista Guillermo Mariotto.

Riguardo ad un'ipotetica serata in cui si potrebbe cimentare come ballerina, Selvaggia ha risposto ironicamente: ''Per una sera sicuro, figurati se avrei mai il coraggio di farmi rivedere''. Raimondo, invece, ha preso la cattedra di danza di Amici, sostiutendo Lorella Cuccarini, diventata insegnante di canto. Al momento, Raimondo Todaro non ha ancora replicato alla storia Instagram di Selvaggia Lucarelli. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se il ballerino rilascerà dichiarazioni in merito al commento della sua ex collega.