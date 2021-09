Il Grande Fratello Vip 6 debutterà il prossimo lunedì 13 settembre con la prima puntata in diretta su Canale 5. Al timone è confermata la presenza di Alfonso Signorini che, ancora una volta, sarà il condottiero del reality show Mediaset. In questi giorni è stato presentato il cast ufficiale dei nuovi inquilini famosi che si metteranno in gioco tra le mura domestiche di Cinecittà e il padrone di casa ha svelato anche dei retroscena su quelli che sono i concorrenti esclusi e sulle cifre spropositate che avrebbe chiesto qualche vip.

Dal 13 settembre, il nuovo Grande Fratello Vip 6 in tv

Nel dettaglio, in una intervista concessa al settimanale Chi, Signorini ha svelato quelle che saranno le novità del suo Grande Fratello Vip 6, a partire dalle nuove opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che promettono scintille in video.

Oltre alle due opinioniste ufficiali, ci saranno anche quelle del "popolo": due persone scelte tra il pubblico che segue il reality show in onda su Canale 5, le quali si faranno portavoce del giudizio e del pensiero degli spettatori social e non solo.

Signorini si è sbilanciato anche sui nomi dei concorrenti che sono stati esclusi da questa sesta edizione del GF Vip ed ha svelato dei retroscena legati ai compensi che sarebbero stati chiesti da alcuni personaggi famosi, per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

I concorrenti esclusi dal cast del GF Vip 6

A proposito di Sandra Milo, Signorini ha confermato che era un'idea che gli è venuta in mente lo scorso e che purtroppo non è riuscito a realizzare.

"Anna Lou e Jasmine Carrisi erano state cercate per quest'anno ma poi, per motivi diversi, non abbiamo potuto averle", ha ammesso il conduttore del Grande Fratello Vip 6, confermando di fatto che sia la figlia di Morgan, che quella di Al Bano Carrisi erano state prese in considerazione per il cast di quest'anno, ma poi escluse.

Il conduttore è tornato a parlare anche della questione Raz Degan: qualche settimana fa è stato proprio Signorini, dopo le offese dell'attore contro il reality show, a rivelare che aveva chiesto ben 500.000 euro per un solo mese di permanenza in casa.

Il retroscena di Signorini sui compensi chiesti per il GF Vip 6

A tal proposito, Signorini ha svelato che c'è stato anche qualcuno che ha fatto di peggio, chiedendo cifre ancora più elevate.

"C'è anche chi ha chiesto 800.000 euro", ha rivelato il conduttore del Grande Fratello Vip 6 senza svelare il nome del personaggio che si è spinto a fare tale proposta.

Signorini si è limitato a dire che a questi concorrenti che chiedono cachet stellari, preferisce personaggi che vogliono vivere questa esperienza nella casa di Cinecittà senza basarsi solo sul compenso.