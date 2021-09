Nelle puntate inedite della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore arriverà una vera e propria nuova "famiglia" per Stefania Colombo. Infatti, oltre al padre Ezio, la Venere dovrà interagire anche con la compagna del genitore, Veronica, e la figlia di quest'ultima, Gemma. Passare dall'essere praticamente senza alcun parente all'arrivo di ben tre persone non sarà facile e gli intrecci che si creeranno daranno vita a diverse dinamiche incentrate su questa inedita "famiglia allargata". Già nella settimana dal 13 al 17 settembre, con l'arrivo di Ezio, i telespettatori conosceranno le due nuove arrivate, come è mostrato nel promo della sesta stagione rilasciato recentemente dalla produzione della soap.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Ezio dirigerà la ditta Palmieri

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) giungerà a Milano per stare un po' con la figlia Stefania (Grace Ambrose), ma anche per gestire la ditta Palmieri, la cui direzione gli verrà affidata dal commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). L'uomo cercherà sin da subito di ritrovare un equilibrio con la figlia, ignorando la presenza nel grande magazzino dell'ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar). Stando alle anticipazioni, Ezio rivelerà alla giovane di avere una relazione con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), la quale ha una figlia, l'ambiziosa Gemma (Gaia Bavaro).

L'intenzione di Colombo sarà convincere Stefania ad andare a vivere con lui, per riunire tutta la famiglia sotto lo stesso tetto.

Veronica Zanatta, interpretata da Valentina Bartolo, è la giovane vedova Il Paradiso delle Signore 6

Della nuova arrivata Veronica Zanatta, che sarà interpretata dalla new entry Valentina Bartolo, le anticipazioni online rivelano che è una donna di circa 38 anni, rimasta vedova quando era giovanissima e costretta a crescere la figlia senza alcun aiuto.

Stando agli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la donna si mostrerà subito disponibile ad accogliere Stefania nella sua casa, cercando in ogni modo di aiutare Ezio a garantire alla figlia stabilità e serenità. Non si comporterà allo stesso modo Gemma, la quale non vedrà di buon occhio l'arrivo della Venere nella sua famiglia, abituata a non dividere l'affetto della madre con nessun'altro, eccetto il patrigno.

Trame Il Paradiso delle Signore 6: Gemma Zanatta attratta da Marco di Sant'Erasmo

Gemma Zanatta (interpretata da Gaia Bavaro) non sarà così angelica come si mostrerà al suo arrivo. La ragazza, dotata di una grande vitalità, si rivelerà presto ambiziosa, orgogliosa, vanitosa e competitiva. La giovane sarà, inoltre, un abile manipolatrice e cercherà di raggiungere con ogni mezzo i suoi obiettivi. Le anticipazioni rivelano che il nuovo personaggio sarà tutto l'opposto di Stefania, la quale non avrà vita facile con la sorellastra. Quest'ultima farà di tutto per diventare una Venere del Paradiso delle signore, ma il suo vero scopo sarà entrare nell'alta società, magari grazie ad un matrimonio che le garantisca fama e ricchezza. Non a caso, la giovane Zanatta prenderà di mira Marco di Sant'Erasmo, il ricco nipote della contessa Adelaide.