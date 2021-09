Mancano pochi giorni al debutto del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre su Canale 5 e intanto i fan del programma si chiedono chi saranno i nuovi concorrenti che faranno parte del cast di quest'anno.

Gli ultimi retroscena rivelano che ci sarà spazio per un "mix" di personaggi famosi che si metteranno in gioco all'interno della casa di Cinecittà, tra cui anche l'ex gieffina Francesca Cipriani.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6: in arrivo Aldo Montano

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 6 rivelano che quest'anno la casa più spiata d'Italia accoglierà al suo interno l'ormai ex spadaccino Aldo Montano.

Per lui non sarà il primo reality show della carriera televisiva, dato che un po' di anni fa si mise in gioco come concorrente de La Fattoria, all'epoca condotta da Barbara d'Urso.

Inoltre, stando a quanto svelato in anteprima da Tv Blog, quest'anno si metterà in gioco anche la cantante e conduttrice Jo Squillo, che in passato aveva partecipato all'Isola dei famosi, ma poi si ritirò dal gioco per motivi personali.

Francesca Cipriani ritorna nella casa del Grande Fratello

La sesta edizione del GF Vip, accoglierà anche un parente di due inquiline della passata stagione del reality show. Si tratta di Amedeo Goria, padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta: la coppia "mamma - figlia", fu protagonista della passata edizione del GF Vip, portando alla luce anche un rapporto non proprio semplice con il papà.

Un'altra concorrente di questa edizione sarà Francesca Cipriani, che in passato aveva partecipato alla versione "nip" del reality show Mediaset.

Per la Cipriani si tratta quindi di un ritorno all'interno della casa più spiata d'Italia anche se, nel corso di questi anni, ha avuto modo di partecipare ad un bel po' di reality in onda sulle reti del Biscione, tra cui l'Isola dei famosi e La Pupa e il secchione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel nuovo cast del GF Vip 6 anche Tommaso Eletti, ex Temptation Island 2021

Tra i concorrenti che andranno ad arricchire il cast di questo Grande Fratello Vip 6, spicca anche il nome di Tommaso Eletti, che il pubblico ha avuto modo di conoscere quest'anno per la sua partecipazione a Temptation Island.

Tommaso, dopo essersi messo in mostra per la sua eccessiva possessività nei confronti della fidanzata Valentina, si lasciò poi andare ad un tradimento, al punto che la fidanzata scelse di mettere la parola fine alla loro relazione.

La partecipazione di Tommaso al GF Vip, sarà l'occasione giusta per far tornare il sereno tra i due? Lo scopriremo dal 13 settembre in poi su Canale 5.