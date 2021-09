Gli spoiler della soap opera Un posto al sole sono ricche di novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 settembre su Rai 3, Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) sarà in condizioni critiche e lotterà tra la vita e la morte, dopo aver subito una brutta violenza. La polizia cercherà di indagare al meglio riguardo l'aggressione della donna, ma ogni pista sembrerà collegata a Palazzo Palladini.

Nel contempo Rossella accetterà l'invito di Vittorio e si lascerà andare ad una serata assai mondana. In seguito Filippo deciderà di richiamare Viviana al lavoro, ma Serena si sentirà minacciata dal ritorno della donna e si confiderà con Marina.

Spoiler Un posto al sole: Susanna lotta per la vita

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna lotterà per la vita, dopo l'aggressione subita. Le indagini della polizia, intanto, proseguiranno e porteranno a Palazzo Palladini.

Nel frattempo Franco dovrà gestire una situazione alquanto delicata con Bianca, mentre Marina sarà desiderosa di complimentarsi con Fabrizio per la campagna pubblicitaria della "Pasta Rosato", ma non farà in tempo poiché un imprevisto improvviso minaccerà la serenità dell'uomo.

Renato, intanto, si confiderà con Niko su qualcosa relativo alla notte in cui Susanna è stata aggredita. Marina, invece, sarà notevolmente preoccupata per Fabrizio: l'uomo, infatti, sarà travolto da pareri negativi, a causa della pubblicità sul pastificio e non saprà come uscirne.

Rossella accetta l'invito di Vittorio

Rossella si ritroverà in una brutta situazione, ma fortunatamente sarà aiutata da qualcuno. Più tardi la donna accetterà l'invito di Vittorio e si concederà una serata all'insegna della trasgressione, ma con il suo comportamento rischierà di compromettere il suo futuro professionale.

Renato, intanto, spiegherà alla polizia il motivo per il quale non abbia detto subito di aver incontrato Susanna proprio durante la sera della sua aggressione: l'omissione dell'uomo non farà altro che creare dubbi e tensioni familiari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poco dopo verranno ascoltati altri testimoni che possano raccontare qualcosa di utile in merito alla violenza subita da Susanna. Le condizioni della donna, intanto, non miglioreranno, mentre Niko dovrà prendere coraggio e parlare con Jimmy.

Serena si sente 'minacciata' dalla presenza di Viviana

Filippo e Viviana lavoreranno insieme, mentre Serena confiderà a Marina le proprie ansie e frustrazioni, in merito al ritorno della donna.

Rossella, intanto, farà un incontro alquanto imbarazzante, presso il reparto di Ornella.

Serena e Filippo, ben presto, saranno in crisi a causa della scelta dell'uomo di assumere nuovamente Viviana al lavoro.

Nel frattempo le indagini della polizia si concentreranno sempre di più su un abitante di Palazzo Palladini. Infine, Lollo si ritroverà in una strana situazione, che potrebbe creare qualche problema tra Guido e Alberto.