Quando mancano pochi giorni all'inizio del Grande Fratello Vip 6, sul web è stata data un'importante anticipazione sull'abitazione che ospiterà i concorrenti. Su Mediaset Play, infatti, il 9 settembre sono state mostrate alcune zone della casa che, da lunedì 13, accoglierà i nuovi vipponi, quelli che sono stati ufficializzati di recente da Alfonso Signorini. Il salone sembra essere stato ingrandito, mentre l'esterno è rimasto pressoché lo stesso dell'anno scorso.

Anticipazioni sull'abitazione del Grande Fratello Vip

Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 6 ma, giovedì 9, è stata svelata una delle novità di quest'anno.

Probabilmente per caso, infatti, su Mediaset Play sono state mostrate alcune stanze della casa che dalla prossima settimana ospiterà i 24 concorrenti della nuova edizione.

In diretta sul web, dunque, sono state trasmesse le immagini dall'abitazione di Cinecittà mentre alcune persone si occupavano degli ultimi dettagli, come la pulizia e la sistemazione di oggetti dell'arredamento.

Come aveva anticipato Alfonso Signorini in molte interviste, la casa è stata un po' trasformata rispetto al passato anche per andare incontro a Manuel Bortuzzo, l'ex nuotatore che vive su una sedia a rotelle dopo un incidente nel quale è stato coinvolto suo malgrado.

La produzione del reality-show Mediaset, dunque, ha apportato qualche modifica alla solita struttura che accoglie il cast, a partire da un salone più grande e dalla scelta di colori più vivaci per decorare i vari ambienti.

Le novità tra le mura del Grande Fratello Vip

Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 settembre, dunque, sul web è stato spoilerato il nuovo salone del Grande Fratello Vip. L'ambiente appare più ampio e colorato dell'anno scorso, e il merito potrebbe essere dell'enorme divano che accoglierà i tantissimi concorrenti della sesta edizione.

La zona cucina, invece, è stata spostata nei pressi del giardino: questa è una delle sostanziali novità che saranno proposte al pubblico nel corso della prima puntata di lunedì 13, giorno in cui si riaccenderanno le luci della casa dopo qualche mese di stop.

Il giardino e la veranda, invece, sembrano quasi identici a quelli nei quali hanno soggiornato Tommaso Zorzi e i vipponi della quinta stagione: gli unici cambiamenti, si vedono nell'arredamento e nei colori scelti per dipingere le pareti.

Le camere da letto saranno varie (visto l'elevato numero di inquilini), ma su Mediaset Play se ne è intravista solamente una: quattro letti matrimoniali e arredamento sulle tinte dell'arancione e del verde chiaro.

Manuel Bortuzzo esordisce al Grande Fratello Vip

Quando ha parlato con la stampa della nuova casa, Alfonso Signorini ha spiegato che sono stati apportati dei cambiamenti anche per permettere a Manuel Bortuzzo di vivere serenamente a Cinecittà.

"È stata riveduta e corretta per la sua presenza. Averlo nel cast è il modo migliore per far conoscere la disabilità nella sua quotidianità", ha fatto sapere il presentatore del GF Vip pochi giorni prima del debutto.

L'ex promessa del nuoto italiano, dunque, è stato fortemente voluto dagli addetti ai lavori per i bei messaggi di forza e speranza che potrà lanciare al pubblico.

Dopo essere stato raggiunto da un proiettile per errore, il 22enne ha perso l'uso delle gambe e vive su una sedia a rotelle.

Manuel sarà il primo concorrente del reality-show con una disabilità, anche per questo motivo il suo esordio su Canale 5 è attesissimo da molti, anche dalle donne che da poco hanno scoperto che non è fidanzato e che non esclude di poter trovare l'amore nella casa.