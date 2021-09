Il Grande Fratello Vip deve ancora cominciare e già due concorrenti si stanno punzecchiando a distanza. Dopo che Sophie Codegoni l'ha indicata come la coinquilina con la quale potrebbe litigare visti i loro caratteri opposti, anche Soleil Sorge ha preso parola sui social network.

L'affondo dell'ex tronista prima del Grande Fratello Vip

Due protagoniste dell'ormai imminente sesta edizione del Grande Fratello Vip, stanno già dando vita ad un primo avvincente botta e risposta.

Sophie ha risposto così quando le è stato chiesto con quale futuro inquilino potrebbe scontrarsi in casa: "Credo Soleil.

Abbiamo entrambe caratteri forti ma siamo troppo diverse".

Non si è fatta attendere la replica della giovane Sorge, attualmente "reclusa" in una camera d'albergo nell'attesa di cominciare l'avventura nel reality lunedì 13 settembre (l'ex tronista dovrebbe esordire più avanti visto che è ancora nella sua casa di Milano, come documentano le ultime Stories).

A un follower di Instagram che le ha chiesto di esprimere un'opinione su Codegoni, l'influencer ha fatto sapere: "Io l'ho vista un paio di volte e l'ho trovata molto carina, adorabile. Non ha un carattere forte, quindi non credo che arriveremo a scontrarci".

Le stoccate dell'influencer del Grande Fratello Vip

Soleil è apparsa molto decisa nella risposta che ha dato a Sophie sui social network, tant'è che a un certo punto ha aggiunto: "Tra donne si dovrebbe fare squadra, non scontrarsi.

Al GF Vip vorrei fare nuove amicizie anche rispolverando i vecchi rapporti tra donne".

"Con Sophie potremmo andare molto d’accordo. Magari essendo un po’ inesperta parte un po’ prevenuta, o intenzionata a creare questo tipo di dinamiche. Basta con questa guerra tra donne. Non so voi, ma io trovo davvero tristi le dinamiche di rivalità o guerra tra donne", ha proseguito l'ex corteggiatrice di Uomini e donne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando giovedì 9 settembre.

Attesa per l'esordio del Grande Fratello Vip

Soleil ha concluso asserendo che se due persone non vanno d'accordo, non devono per forza litigare: "Si può parlare senza scontrarsi".

Sono 22 i personaggi famosi che compongono il cast del GF Vip della nuova edizione del reality-show, 24 se si contano anche le tre sorelle Hailé Selassié, le quali gareggeranno come se fossero uno solo concorrente.

Il gruppo è quasi equamente diviso tra vip single e impegnati, anche se i più giovani hanno quasi tutti il cuore libero e quindi disposto a nuove conoscenze proprio tra le mura di Cinecittà. Manuel Bortuzzo, Samy Youssef, Andrea Casalino, Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi non hanno legami sentimentali, così come le ragazze Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico e le tre figlie dell'ultimo imperatore d'Etiopia. Ci sono tutte le basi, dunque, per veder nascere degli amori nel corso di quella che si preannuncia una delle stagioni più lunghe della storia del programma.