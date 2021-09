Il Grande Fratello Vip 6 non è cominciato neanche da 24 ore, ma due concorrenti sono state già protagoniste di un botta e risposta. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Raffaella Fico. Quest’ultima non ha gradito di essere stata nominata dalla 27enne italo-persiana.

Prima lite nella casa

Nonostante il 13 settembre, su Canale 5, sia andata in onda la prima puntata del Reality Show, le “vippone” hanno dovuto fare le prime nomination. Soleil Sorge ha deciso di fare il nome di Raffaella Fico, ma quest’ultima non ha gradito. Nel salone della casa, le due concorrenti sono state protagoniste di un botta e risposta.

In particolare, Fico ha sostenuto di avere nutrito un certa antipatia nei confronti della 27enne. Una volta entrata nella casa di Cinecittà credeva di essersi ricreduta, ma ora ha nuovamente cambiato idea. A quel punto Soleil ha cercato di spiegare la sua scelta: “Le altre non potevo nominarle per un motivo o per un altro”. Infine, la 27enne ha concluso con una frase ironica: “Ciao s…”

Lo sfogo della modella campana

Di fronte alle parole di Soleil Sorge, Raffaella Fico ha avuto una dura reazione. Scendendo nel dettaglio, la modella campana si è domandata dove fosse la solidarietà femminile. Poi, ha rimproverato la coinquilina per l’ultima frase utilizzata nei suoi confronti. Infine, Fico ha sbottato: “È perfida”.

In occasione del video di presentazione, Raffaella aveva dichiarato di trovare antipatica una concorrente. A questo punto non è escluso che si tratti proprio di Soleil. La discussione tra le due per il momento è terminata, ma se tra loro c’è poco feeling probabilmente saranno protagoniste di nuove battibecchi.

Balotelli contro l’ex fidanzata

Raffaella Fico, nel video di presentazione, ha lanciato delle frecciatine al suo ex fidanzato. La diretta interessata ha sostenuto di avere vissuto un grande amore con il calciatore, dalla quale è nata la figlia Pia. Successivamente, la modella ha ammesso che ha dovuto lottare per fare in modo che la sua bambina avesse un padre - in principio Balotelli non voleva riconoscere la figlia.

Nel rivelare in quali rapporti si trova oggi con il suo ex, Fico ha chiosato: “Adesso è un padre presente, ma potrebbe fare molto di più” affermazioni che non sono piaciute al destinatario. Mario Balotelli dalla Turchia ha replicato, su Instagram, all’ex fidanzata. Il diretto interessato ha detto che nonostante si trovi in Turchia lontano da tutti e tutto continua ad essere essere menzionato in Italia. Tra l’altro il calciatore ha lasciato intendere che Raffaella abbia detto delle cattiverie e delle bugie sul suo conto. Anche in questo caso, non è escluso che i due ex siano protagonisti di un faccia a faccia in futuro.