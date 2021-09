I 22 "vipponi" del Grande Fratello Vip 6 in un'intervista hanno rivelato quali sono le loro aspettative. Sophie Codegoni si è detta impaziente di conoscere Katia Ricciarelli. Allo stesso tempo, però, ha confidato di aspettarsi numerose discussioni con Soleil Sorge. L'ex tronista di Uomini e Donne è convinta che lei e Soleil abbiano dei caratteri simili.

Le parole dell'ex tronista

Il settimanale Chi, in edicola mercoledì 8 settembre, ha intervistato tutti i concorrenti del Reality Show di Canale 5. Arrivato il turno di Sophie Codegoni, la giovane ha ammesso: "Sono curiosa di conoscere Ricciarelli".

A detta dell'ex tronista, la cantante lirica potrebbe assumere per lei il ruolo di "guida materna" all'interno della casa più spiata d'Italia.

Tra le persone che invece, potrebbero metterla in difficoltà potrebbe esserci Sorge: "Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più". Come spiegato dalla 19enne, lei e l'influencer italo-americana sono entrambe dirette ma hanno un carattere troppo diverso. Infine, Sophie Codegoni ha ammesso di essere pronta a tutto al reality show, anche a trovare un nuovo amore visto che è single al 100%.

Soleil: 'Qualcuno metterà alla prova la mia pazienza'

Soleil Sorge vorrebbe trovare nella casa, coinquilini affini a lei. La diretta interessata ha ammesso che non sarebbe bello vivere con persone con le quali non c'è un punto d'incontro.

L'ex compagna di Jeremias Rodriguez è consapevole che le sue aspettative potrebbero non essere accolte: "Ci sarà sicuramente qualcuno che metterà a dura prova la mia pazienza".

All'Isola dei Famosi, la 27enne si è fatta notare per il suo caratterino. In Honduras, le liti con Marina La Rosa e Luca Vismara erano all'ordine del giorno.

Gli stessi autori del reality show hanno detto di Soleil: "Creare scompiglio è il suo mestiere".

Le aspettative degli altri 'vipponi'

Tommaso Eletti ha rivelato che legherà molto con le Principesse d'Etiopia, perché si conoscono già. Dal canto loro, anche Jessica, Clarissa e Lucrezia hanno dichiarato che l'ex protagonista di Temptation Island sarà per loro un punto di riferimento da cui partire.

Lucrezia e Jessica sono sicure di legare anche con Soleil Sorge. Ainett Stephens ha rivelato di non temere nessuno dei concorrenti mentre Jo Squillo ha dichiarato di avere accettato il GF Vip per dare consigli di moda ai telespettatori e agli inquilini.

Manila Nazzaro si augura di stringere un bel rapporto con Soleil e Jo Squillo: "Non so con chi potrei non andare d'accordo". Gianmaria Antinolfi teme la presenza di Sonia Bruganelli: "Penso possa darmi del filo da torcere". Nicola Pisu non teme nessuno e vuole solamente mettersi in gioco mentre Alex Belli è curioso di conoscere Katia Ricciarelli. Quest'ultima non ha voluto sapere con chi condividerà il percorso nella casa più spiata d'Italia.

Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico e Montano entusiasti

Manuel Bortuzzo ha rivelato di non avere paura del giudizio delle opinioniste, in quanto è pronto a mettersi sempre in gioco. Aldo Montano è stato spronato dalla moglie ad accettare la proposta di Signorini mentre Raffaella Fico vuole mettersi di nuovo in gioco. Giucas Casella si è detto contento di trovare Volpe e Bruganelli come opinioniste mentre Carmen Russo vuole farsi conoscere meglio da Bruganelli.

Miriana Trevisan non teme nessuna delle concorrenti del parterre femminile, Andrea Casalino sente di essere nelle "grazie" di Bruganelli perché ha partecipato ad Avanti un altro. Davide Silvestri si è detto impensierito dalla presenza di Soleil e sicuro di legare con Manuel e Giucas.

Al contrario, Samy Youssef è curioso di conoscere Sophie: "È una bellissima ragazza". Francesca Cipriani è felice di ritrovare nella casa l'amico Giucas. Amedeo Goria invece, ha rivelato che potrebbe legare con Manila ma teme la bellezza di Codegoni.