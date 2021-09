Il Grande Fratello Vip 6 entra subito nel vivo a distanza di poche ore dalla prima puntata. Al centro delle polemiche finisce l'ex protagonista di Uomini e donne, Soleil Sorge che in queste ore ha catturato l'attenzione dei fan social del reality show Mediaset, per un presunto caso di bestemmia. Sul web i pareri sono diversi: c'è chi sostiene che Soleil abbia trasgredito le regole del reality e chi, al contrario, ritiene che si sarebbe fermata in tempo.

Presunta bestemmia di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, subito dopo la messa in onda della prima puntata serale del GF Vip 6 su Canale 5, i concorrenti di quest'anno hanno avuto modo di conoscersi meglio e di approfondire i primi legami.

Soleil si trovava in giardino con Gianmaria Antinolfi, quando si è accorta di non avere con se le sigarette e si è lasciata andare a quella che, per un vasto numero di fan social del reality show, sarebbe sembrata una bestemmia tirata proprio all'interno della casa, a poche ore dall'inizio di questa avventura.

Nel video che sta facendo il giro del web e dei social, si sente Soleil che "nomina il nome di Dio invano", dopodiché aggiunge un termine che potrebbe lasciar pensare che si sia lasciata andare ad una bestemmia.

Dio Po credo che sia la divinità protettrice dei fiumi



'Una che bestemmia non può restare' sbottano i fan del GF Vip sui social

"Vedrai che venerdì lo faranno presente e se ne va.

Una che bestemmia non può restare nella casa", ha sbottato prontamente un fan ritenendo che Soleil si sia lasciata andare ad una vera e propria imprecazione e di conseguenza meriterebbe di andar via dalla casa di Cinecittà, come previsto dal regolamento.

"Per fortuna si è fermata in tempo", scrive invece qualcun altro, confermando di fatto che i pareri sono contrastanti.

"Prima o poi lo dirà per intero", ha sentenziato un altro fan del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Cosa accadrà a questo punto? La polemica social su Soleil Sorge continuerà a tenere banco anche nel corso delle prossime ore, al punto da far pensare a possibili provvedimenti?

I primi scontri in casa tra Raffaella Fico e Soleil

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Soleil fin dal primo minuto in cui ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, non è passata inosservata.

L'ex volto di Uomini e donne è stata subito al centro dello scontro con Raffaella Fico: quest'ultima non ha gradito l'espressione usata da Soleil per salutarla (l'espressione inglese che, tradotta in italiano, diventa: "ciao str...").

E così, tra le due gieffine è subito nata la prima catfight con Raffaella che ha accusato la Sorge di essere una persona "perfida". Insomma un inizio scoppiettante che promette molto bene.