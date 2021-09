Da poco più di due settimane è partita la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che, come sempre, non risparmia colpi di scena. Un cast molto elaborato e vario, che va da Manuel Bortuzzo, il quale si è lasciato andare a qualche effusione con Lulù, a Katia Ricciarelli, la quale non si è risparmiata alcune cadute di stile, per passare poi al modello e stilista Gianmaria Antinolfi, il quale ha ritrovato nella casa una sua vecchia conoscenza, Soleil Sorge. Proprio Gianmaria pare che abbia deciso di abbandonare la casa e di sporgere denuncia nei confronti della sua ex.

GF Vip: Gianmaria minaccia di andarsene dalla casa sabato

Alcuni giorni fa, attraverso la social room, Gianmaria ha letto alcuni commenti del pubblico riguardante la sua litigata con Soleil; il pubblico da casa accusa il modello di non avere argomenti e di essere entrato in casa per parlare solamente del flirt amoroso avuto con la Sorge, la quale pare poco propensa a riconciliarsi con quest'ultimo. I due pare che inizialmente stessero costruendo una convivenza normale e pacifica, ma durante l'ultima diretta ci sono state delle discussioni che hanno portato l'imprenditore napoletano alla scelta di andarsene dalla casa, affermando che Soleil ha detto delle frasi pessime e ci sono state delle mancanze di rispetto tali che porterebbero il ragazzo a prendere la decisione di attraversare la porta rossa e uscire dalla casa di Cinecittà.

Non è finita qui però, perché oltre all'uscita della casa, Gianmaria potrebbe anche usare azioni legali nei confronti della ragazza, il quale ha definito il ragazzo come uno stalker, frase molto pesante che non è piaciuta all'imprenditore napoletano.

Antinolfi pare abbia deciso di andarsene: "Non ce la faccio a stare qui con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil”. Così ha confessato ad Amedeo Goria, ma prima pare voglia avere un ultimo confronto con Soleil, per chiarire una volta per tutte la sua posizione.

GF Vip Manuel e Lulù si baciano

Se una ex coppia subisce una crisi e varie litigate, invece un'altra sboccia all'interno della casa del Grande Fratello Vip, si tratta della coppia formata dal nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù.

I due, da subito molto vicini sia caratterialmente che fisicamente, pare che nelle ultime ore si siano lasciati andare ad un bel bacio sotto le coperte. Sin da subito Lulù ha mostrato grande interesse nei confronti del ragazzo e nella sua storia, così da trascorrere tanto tempo insieme. Dopo due settimane di flirt, pare sia arrivato il tanto atteso bacio con conseguente notte passata insieme. I due si sono poi risvegliati nello stesso letto, venendo colti alla sprovvista dall'accensione delle luci della casa.