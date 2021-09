Il concorrente del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi, sta facendo parlare molto di sé. Già qualche giorno fa si è aperto con gli altri coinquilini e ha parlato del flirt avuto diversi tempo fa con un'altra concorrente: Soleil Sorge. Nelle ultime ore il vip ha confessato ad Alex Belli di essere entrato nella casa più spiata d'Italia con l'intento di 'fare casino'. In particolare, ha affermato Gianmaria, non si farebbe problemi ad iniziare una relazione sotto le telecamere del Grande Fratello. Gianmaria ha inoltre confessato che i suoi amici vorrebbero che lui ci provasse con Sophie Codegoni.

Gianmaria Antinolfi: 'Avevo programmato di fare casino'

Durante la chiacchierata Gianmaria ha svelato il piano che ha architettato prima di entrare nel reality. Il concorrente ha progettato di farsi una storia, ma al momento pare che nessuna vippona rappresenti il suo prototipo di donna. "Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi?". Antinolfi ha continuato poi a chiedere del "materiale" alla produzione: "Se mi date un po' di materiale faccio casino, ma se non mi date un paio di ragazze che faccio?".

Antinolfi parla di Sophie Codegoni

Gianmaria ha afferma, quindi, di volere una storia all'interno della casa del Gf Vip. Non è nuovo, infatti, che per emergere nei reality spesso si cerca di far nascere una love story.

Come il Grande Fratello insegna, molti concorrenti che hanno avuto un intreccio amoroso all'interno del reality, sono poi arrivati alla finale e, talvolta, proprio sul podio. Un esempio lo è stato Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Pretelli è arrivato ad un passo dalla vittoria, grazie anche alla storia che è nata all’interno della casa con Giulia Salemi.

Mentre parlava con Alex Belli, Gianmaria si è lasciato fuggire una frase in merito al suo intento di voler creare una storia d'amore: "Anche se volessi fare show, ma con chi?". Il concorrente ha inoltre dichiarato che non si farebbe problemi ad andare "oltre" all'interno del programma, il tutto a favore di telecamera.

Alex Belli, che nel frattempo aveva ascoltato tutto il piano del coinquilino, ha incoraggiato Gianmaria dicendogli che se lo avesse fatto sarebbe stato un mito.

A tal proposito, Antinolfi ha confessato un retroscena: prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, i suoi amici gli avrebbero chiesto di provarci con Sophie Codegoni.

Gianmaria avrebbe un 'piano'

In conclusione, oltre alle spiacevoli frasi rivolte alla coinquilina Sophie Codegoni, Antinolfi ha anche apertamente dichiarato di avere un "piano" per la sua permanenza in casa. Probabilmente nella prossima puntata, prevista per lunedì 20 settembre, Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto. Non sappiamo se ci saranno provvedimenti, ma sicuramente non farà piacere a Sophie scoprire quello che il concorrente ha detto sul suo conto.