Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissata alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 settembre al 2 ottobre, Finnegan negherà a Steffy la prescrizione di altri farmaci. Successivamente Thomas regalerà alla sorella un orsacchiotto con all'interno contenuto un tubetto di pillole. Inoltre Bill capirà di amare solo Katie, mentre Eric tenterà di convincere Ridge a non sposare Shauna.

Quinn porta avanti il piano per separare Ridge e Brooke

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno trasmesse dal 27 settembre al 2 ottobre, Quinn dirà a Shauna di avere in mente un piano per porre fine in maniera definitiva al rapporto tra Ridge e Brooke. Katie non mostrerà alcuna fiducia verso Quinn e anzi ricorderà ad Eric i bei momenti che ha passato con Donna. Quest'ultima invece confiderà in una riappacificazione tra Brooke e Katie.

Intanto Bill sarà in preda alla confusione e confesserà al figlio Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Inoltre la Fuller proverà a portare a termine l'intento di separare per sempre Ridge e Brooke. A tal fine persuaderà prima Shauna e poi il Forrester a celebrare nuove nozze davanti a tutta la famiglia riunita.

Quinn infatti penserà che Brooke vedendo l'uomo che ama con un'altra donna, finirà per arrendersi e a lasciarlo.

Bill capisce di amare solo Katie

Secondo le anticipazioni televisive fino al 2 ottobre, Quinn presserà Ridge affinché accetti di sposarsi di nuovo a Los Angeles con Shauna. Il Forrester dopo averla a lungo ascoltata, acconsentirà e la donna sarà piena di gioia.

Anche Shauna sarà al settimo cielo, perchè potrà coronare il suo sogno. Intanto Ridge racconterà tutto a Brooke, che lo implorerà di cambiare idea. Inoltre Bill capirà che ha una forte attrazione per Brooke, ma l'unica donna che ama e con cui vuole stare tutta la vità e Katie.

Nel frattempo Steffy soffrirà per i tanti dolori e chiamerà immediatamente il dottore Finnegan.

La Forrester chiederà la prescrizione di antidolorifici, ma il dottore glieli negherà in quanto è consapevole della sua dipendenza dai farmaci. In tutto questo Thomas vedendo le sofferenze patite dalla sorella, le consegnerà un orsacchiotto in cui all'interno è contenuto un tubello con delle pillole. Liam invece noterà l'affinità crescente tra Steffy e Finnegan e si recherà da quest'ultimo per capire che cosa ha intenzione di fare con lei.

Ridge scopre il doppio gioco di Shauna e Quinn

In base agli spoiler della prossima settimana, Carter proseguirà nel corteggiamento verso Zoe. Liam discuterà con Thomas in merito ai comportamenti che Finnegan ha nei confronti di Steffy ed entrambi proveranno a capire se sono corretti, oppure no.

Intanto improvvisamente Quinn dirà ad Eric che il matrimonio di Ridge e Shauna si terrà presso la loro casa il giorno successivo. Il patriarca di casa Forrester proverà a far ragionare il figlio, mentre Brooke parlerà con Quinn. Infine andranno avanti i preparativi delle nozze. La Logan tenterà di opporsi in ogni modo alla sua celebrazione, con Ridge che scoprirà da una persona inaspettata del doppio gioco portato avanti da Shauna e Quinn.