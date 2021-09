Soleil Sorge sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 6. La partecipazione dell'influencer italo-americana al reality show di Canale 5, è stata ufficializzata sulla pagina social del programma. Nonostante la 27enne sia abbastanza conosciuta nel mondo dello spettacolo, alcuni telespettatori non hanno gradito il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

L'annuncio

Attraverso la pagina Facebook del Grande Fratello Vip 6, è stato reso noto il nome del secondo concorrente. Stiamo parlando di Soleil Sorge. Nello scatto che ritrae l'influencer italo-americana, si legge: "Creare scompiglio è il suo mestiere".

Per la 27enne, non è la prima esperienza in un reality show. In passato, la giovane ha partecipato a Pechino Express in coppia con la mamma. Ma non solo, ha preso parte anche all'Isola dei Famosi nell'edizione in cui era presente anche Jeremias Rodriguez.

Probabilmente, Alfonso Signorini ha ritenuto che Soleil fosse la persona giusta per creare una serie di dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia. D'altronde, Sorge è stata più volte protagonista di numerosi botta e risposta con l'ex fidanzato Luca Onestini - l'ex tronista di Uomini e donne venne a conoscenza di un suo tradimento proprio mentre era al GF Vip. Soleil è "esperta" anche delle dinamiche legate alla famiglia Rodriguez: in Honduras, la 27enne aveva intrapreso una relazione con il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.

La scorsa estate invece, le era stato accostato un flirt con Andrea Iannone e Gianmaria Antinolfi - entrambi ex di Belen.

Il commento di alcuni telespettatori

Nonostante Soleil Sorge sia molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, il suo ingresso nella casa di Cinecittà ha spaccato l'opinione pubblica: da un lato c'è chi si è detto contento perché con il suo carattere esplosivo animerà il programma mentre dall'altro c'è chi ha ritenuto inopportuna la sua partecipazione.

Nel dettaglio, un utente ha sostenuto che Soleil sia stata inserita nel cast solamente per provocare gli altri concorrenti. Un altro utente ha criticato Sorge per la sua poca simpatia mentre un altro ancora ha invitato gli autori del reality show a dare spazio ad altre persone più meritevoli.

Solei e Sophie sarebbero poco gradite ad alcuni fan

Prima della 27enne, a finire nel mirino delle polemiche era stata Sophie Codegoni. La giovane ha rivelato di avere ottenuto popolarità solamente per avere partecipato a Uomini e Donne, in veste di tronista. A detta di alcuni, la 19enne non merita di partecipare al Grande Fratello Vip 6 perché alle spalle non ha una carriera professionale.

Su Instagram, anche Alessandro Rosica - esperto di Gossip - ha sostenuto che l'ex tronista sia la persona “Più marcia del piccolo schermo”.