Tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 6 non è passata inosservata la presenza di Soleil Sorge, che fin dal primo momento, si è fatta notare per il suo essere schietta e sincera. Alfonso Signorini, però, durante una recente intervista ha ammesso che l'ex volto di Uomini e donne, pur essendo una vera provocatrice, ha alle spalle una storia personale molto drammatica, che verrà fuori nel corso delle settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà. E, in queste ore, Soleil ha accennato alla scomparsa del suo primo fidanzato, di cui aveva già parlato sui social.

Il dramma di Soleil Sorge accennato nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip 6, Soleil ha accennato ad un suo ex fidanzato che non c'è più.

Un momento non facile per l'ex volto di Uomini e donne, la quale per il momento ha scelto di non sbilanciarsi più di tanto e di non dare ulteriori dettagli su quanto era successo.

Tuttavia, sui social, diversi fan del reality show, hanno tirato fuori una vecchia story Instagram della stessa Soleil, dove la ragazza aveva parlato di questo dramma legato alla morte del suo primo fidanzato.

In quell'occasione, Soleil aveva risposto alla domanda di una follower che le chiese chi fosse stato il suo primo ragazzo.

La dedica di Soleil per il primo fidanzato morto

La risposta di Soleil non si fece attendere e fu in quell'occasione che l'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, si lasciò andare ad un commovente e toccante sfogo, rivelando per la prima volta la notizia della morte del suo primo fidanzato di nome Kevin.

"Si chiamava Kevin. Una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me", aveva scritto Soleil in quell'occasione sui social ricordando il suo primo fidanzato.

La ragazza, poi, aveva postato anche uno scatto in cui appariva al fianco di Kevin, felici e sorridenti.

Soleil aveva spiegato che in quella foto si trovavano insieme alle Hawaii, mentre stavano facendo il primo corso da sub.

