Sembrava essere sopravvenuta una tregua fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi all'interno del Grande Fratello Vip 6. Le discussioni fra la fashion blogger e Delia Duran che non ha apprezzato l'amicizia nata tra Soleil e Alex Belli con il conseguente allontanamento con l'attore avevano portato l'influencer a riavvicinarsi all'imprenditore campano. Pare che, però, il legame che vede coinvolti Antinolfi e l'italo-americana, abbia subito un nuovo stop. Nella giornata di ieri, giovedì 18 novembre 2021, Soleil e Gianmaria hanno nuovamente litigato. La discussione è scoppiata quando la produzione ha chiamato tutti gli inquilini della casa più spiata d'Italia per seguire un tutorial per fare le pizze nel corso della sera.

Il motivo della discussione tra Soleil e Gianmaria

Dopo aver visto le immagini del tutorial per fare le pizze, Soleil Sorge, Davide Silvestri ed Alex Belli sono andati in cucina per cominciare subito a lavorare ma sono stati interrotti da Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore campano ha fatto notare ai tre compagni d'avventura le sue priorità, ovvero di preparare il pranzo del giorno. Le parole del gieffino hanno causato uno scontro verbale con Soleil Sorge che non ha gradito specialmente i modi utilizzati dal partenopeo.

Soleil Sorge non gradisce l'interruzione di Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha sospeso il lavoro di Davide, Soleil ed Alex, intenti a preparare le pizze. La reazione dell'italo-americana non si è fatta attendere quando non ha apprezzato i modi usati dall'imprenditore che evidenziava come fosse prioritario preparare il pranzo.

La fashion blogger si è scagliata contro il compagno d'avventura: "Non fare il cafone come al tuo solito", domandandogli se vuole darle fastidio di proposito. L'influencer, infuriata contro il 36enne, lo ha invitato ad ascoltarla per quanto riguardava l'organizzazione del pranzo da preparare da lì a poco. Sorge ha definito maleducato Antinolfi affermando che non la ascolta e non la lascia parlare.

"No, sei tu maleducata", ha risposto a tono Gianmaria.

L'appello di Soleil

La discussione non è terminata e, anzi, i toni hanno finito per alzarsi, fin quando Aldo Montano ha tentato di calmare gli animi. In seguito, mentre Soleil Sorge era distante da Gianmaria Antinolfi, l'italo-americana ha deciso di effettuare una richiesta ai suoi fan affermando che da lì a breve avrebbe cominciato ad effettuare il suo appello a tutte le regie per far votare il più possibile Antinolfi in modo che venga eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 6. La pace tra la fashion blogger e l'imprenditore campano, nella casa di Cinecittà è durata ben poco.