Ieri sera, 27 settembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La puntata si è aperta, come sempre, con le anticipazioni di Signorini su ciò che stava per accadere; è seguito l'incontro di Gianmaria con la sua nuova compagna Greta e il confronto con Soleil, per poi parlare di Manuel e della sua storia con Lulù, fino ad arrivare al momento forse più atteso dal pubblico, vale a dire il chiarimento in diretta tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

GF Vip: il chiarimento tra le due opinioniste

Ieri, gli avvenimenti degli inquilini della casa più spiata d'Italia, sono passati in secondo piano rispetto alla lite tra Volpe e Bruganelli.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando la moglie di Paolo Bonolis ha postato un selfie con Giancarlo Magalli, nemico ormai da tempo di Adriana Volpe. La cena, a detta di Sonia, era una nata all'ultimo momento, ''improvvisata'' l'ha definita la diretta interessata. Non è tardata, ovviamente, la risposta di Volpe che, via social, ha detto ''Dio li fa e poi li accoppia''.

Durante la diretta di ieri sera, Signorini ha chiesto chiarimenti e a prendere la parola per prima è stata Sonia, la quale ha detto che è stata Adriana a voler rendere tutto pubblico, in quanto lei le aveva scritto inizialmente su Whatsapp per spiegarle la situazione. Immediata la risposta di Adriana, la quale ha replicato dicendo che quella foto aveva un significato ben preciso e che lei era abbastanza intelligente da capirlo da sola.

Per rincarare la dose, ha poi aggiunto che Bruganelli avrebbe detto di non essere sua amica.

La moglie di Bonolis non ha smentito quest'ultima frase, dicendo che è logico che non sono amiche, dato che lei neanche la saluta quando la incrocia, per poi provocarla chiedendo se poteva fare una foto con Paolo Fox o Cirillo. La puntata è andata avanti con varie battute e frecciatine tra le due opinioniste.

GF Vip: il confronto tra Gianmaria, Greta e Soleil

La puntata di ieri non è comunque stata priva di colpi di scena. Dopo la lite tra le due opinioniste, è arrivato il momento del confronto tra Gianmaria, Soleil e Greta. Inizialmente viene fatta rimanere Soleil nel salotto e Gianmaria nella ''Mistery Room'' e compare dietro l'occhio Greta, la nuova amica/amore di Gianmaria.

La ragazza dice a Stasi di moderare i termini, in quanto ''stalker'' è una parola pesante che non va usata in un contesto del genere.

L'ex naufraga, dopo aver detto che non trova il senso della sua presenza in casa, si è voltata di spalle e ha lasciato il confronto. Successivamente, in giardino, avviene l'incontro tra Antinolfi e Greta, la quale dice che lei è disposta ad un futuro insieme a lui fuori dalla casa, ma a patto che si dimentichi definitivamente di Soleil e che faccia il suo percorso in casa da solo e si dimostri per quello che è realmente.