Dayana Mello, classe 1989, nata in Brasile, si è fatta notare in Italia sia per la sua bellezza e anche per aver partecipato a vari reality come l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip dello scorso anno, colpita dalla tragedia poi della perdita di suo fratello. Dayane dopo l'avventura al GF Vip è sparita dalla tv italiana, per poi ricomparire in un nuovo reality nel suo Paese intitolato ''La Fazenda''.

Dayana Mello e le molestie di Nego Do Borel

A sollevare il caso è stato inizialmente l'autore e giornalista tv Gabriele Parpiglia, il quale attraverso i propri social ha esposto ai suoi follower (per poi arrivare anche a chi di dovere), cosa stava accadendo alla Mello all'interno del programma.

La ragazza pare stesse intraprendendo questo nuovo percorso e aveva iniziato a legare con alcuni concorrenti, tra questi Nego Do Borel, un cantante accusato già in precedenza di alcune molestie. Tra i due non c'era altro che semplice amicizia, ma una sera in cui Dayane si trovava in evidente stato di ebrezza, Nego ha approfittato di questo momento di fragilità della ragazza, iniziando a praticare delle molestie molto spinte. La ragazza non ha potuto opporre nessuna resistenza in quanto, come riportato dallo stesso team di Dayane, era ubriaca e per riuscire a vestirla sono servite ben quattro persone.

Nego Do Borel squalificato dal programma

Dopo vari tweet e vari solleciti dai fan sia italiani che brasiliani, Nego Do Borel è stato ufficialmente squalificato da ''La Fazenda''; a comunicarlo è stato il profilo social del programma.

Ovviamente il cantante continua a negare tutto, dicendo sui social di evitare di fare processi e fare accuse se non si hanno le prove. Rete Tv, la casa produttrice del reality, ha dichiarato che Dayane ha ottenuto sostegno psicologico e ha effettuato un colloquio; tuttavia il team della Mello non ci sta e sui social compare un lungo sfogo.

Lo staff della Mello attacca il programma in quanto sostiene che abbiano mostrato una versione distorta della realtà dei fatti, non mostrando video che facevano capire il reale stato di necessità nel quale versava Dayane: ovvero il video dove lei ubriaca cadeva a terra ed era necessario il supporto di quattro persone per alzarsi e rivestirsi.

Così come manca anche il video in cui la ragazza dice di no al cantante, di lasciarla stare perché non aveva voglia e non poteva, mentre lei invece veniva trattenuta. Il team conclude poi dicendo che mentre Dayane era completamente incosciente e bisognosa d'aiuto, nessuno ha fatto nulla, mettendo nuovamente lei in una situazione di rischio per la sua integrità fisica. A supportare la figura della donna sono accorse anche Rosalinda e Giulia Salemi, due ex inquiline della casa del Grande Fratello Vip.