La nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata da pochi giorni, sembrerebbe avere fatto nascere già una storia d'amore. Dopo avere stretto un rapporto di vicinanza, nella giornata di giovedì 23 settembre, Lulù Selassié ha confidato ad alcuni coinquilini di avere dato un bacio a stampo a Manuel Bortuzzo. La principessa, al momento, non ha rivelato ulteriori dettagli su quanto accaduto fra lei e il concorrente del GF Vip, ma ha spiegato che l'avvicinamento sarebbe avvenuto appena svegli.

GF Vip 6: Lulù e Manuel si sono baciati

Mattinata di confidenze fra donne nella casa più spiata d'Italia, infatti, dopo essersi alzate, Lulù si è seduta in giardino con Sophie Codegoni e altre concorrenti del reality e ha spiegato cosa sarebbe accaduto poco prima con Manuel Bortuzzo.

La curiosità delle coinquiline del Grande Fratello Vip 6 è stata tanta e Selassié ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla vicenda. Lulù ha infatti affermato: ''Gli ho dato un bacetto a stampo''.

Lulù ha dato un bacio a stampo a Manuel al Grande Fratello Vip

Lulù ha proseguito il discorso, rivelando che l'avvicinamento verso Bortuzzo sarebbe partito da lei e, a tal proposito, ha dichiarato che il bacio a stampo sarebbe stato in bocca. Inoltre, la concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha spiegato che non ci sarebbe stato di più fra lei e Manuel, perché si erano appena svegliati e non erano nelle condizioni migliori per proseguire: ''Però poi, solo quello, perché poi sai, appena svegli, non è che uno sta nelle sue condizioni migliori e più profumate.

Parlo per me come per tutti''.

Il rapporto speciale fra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip 6

Nonostante il reality di Canale 5 sia iniziato soltanto da pochi giorni, nella casa più spiata d'Italia sembrerebbero già essersi strette le prime alleanze e i primi legami. Manuel Bortuzzo, in particolar modo, si è avvicinato a Lulù Selassié e il loro rapporto speciale è stato notato subito dal pubblico da casa che sta sostenendo questa ipotetica storia d'amore nascente.

Anche durante la puntata serale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Bortuzzo qualche commento sull'amicizia con Lulù, nata fra le mura di Cinecittà. In quell'occasione, Manuel aveva dichiarato che entrambi sono persone molto sensibili e, per questo motivo, è bello che dimostrino i loro sentimenti con l'affetto, affermando: ''Ci siamo trovati molto su questo''.

Non resta che attendere ulteriori novità e dettagli, per vedere se fra Lulù Salassié e Manuel Bortuzzo possa nascere una storia d'amore o fra di loro resterà soltanto un rapporto di amicizia profonda.