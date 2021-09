A settembre sono partiti i programmi di punta targati Mediaset e Rai. I telespettatori di Canale 5 stanno facendo i conti con un Pomeriggio 5 completamente rinnovato. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Alberto Matano ha fornito la sua opinione sul rinnovo del format. Secondo il giornalista, la collega Barbara D'Urso avrebbe dovuto continuare a seguire le orme del passato.

Il commento del giornalista

In occasione della prima puntata di Pomeriggio 5 contro La Vita in Diretta, il conduttore Rai aveva lanciato una frecciatina alla collega.

Scendendo nel dettaglio, Matano aveva spiegato che il suo programma era "originale". A quanto pare, il diretto interessato in un'intervista ha deposto l'ascia di guerra.

L'ex mezzobusto del Tg1 ha elogiato il modo di conduttore della 63enne campana: "Barbara d'Urso è riuscita a stabilire un filo con il suo pubblico". A detta del giornalista, "Carmelita" - seppur criticata da una parte di telespettatori - aveva un suo modo di raccontare i fatti del giorno. Per Alberto Matano non ci sono dubbi: un conto sono i contenuti, che possono essere anche rivisti, mentre un conto è lo stile. A tale proposito, il giornalista calabrese ha spezzato una lancia a favore di d'Urso: "Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta".

Sulla base di quanto dichiarato, il diretto interessato si è domandato perché "Barbarella" abbia rinunciato a tutto questo.

Nel frattempo, nonostante il cambio di rotta Pomeriggio 5 non è ancora riuscito ad imporsi sulla concorrenza.

Alcuni telespettatori invocano il vecchio format

Il nuovo format di Pomeriggio 5 è stato ridimensionato nei contenuti e negli orari.

Mentre prima si trattavano argomenti di cronaca rosa e si discuteva dei reality show trasmessi su Mediaset, oggi il programma è incentrato sui fatti di cronaca quotidiana. Come se non bastasse, gli autori hanno optato per un tavolo con degli opinionisti: scelta adottata dallo scorso anno da La Vita in Diretta. A fare eco alle dichiarazioni di Alberto Matano, ci hanno pensato alcuni telespettatori.

Sui social, alcuni utenti hanno invocato il ritorno del vecchio format di Pomeriggio 5. Altri hanno chiesto a Barbara d'Urso di tornare in diretta la domenica pomeriggio. In realtà, "Carmelita" non può fare nulla perché la scelta di cambiare Pomeriggio 5 è arrivata da Pier Silvio Berlusconi. Quest'ultimo durante la presentazione dei palinsesti Mediaset ha sostenuto che Barbara ricopre un ruolo importante per l'azienda. Il ridimensionamento non ha nulla a che fare con il calo di ascolti. Al contrario, l'editore presto potrebbe assegnare uno show in prima serata a d'Urso.