La nuova edizione de "Il Grande Fratello Vip" è alle porte e sono stati svelati i nomi dei concorrenti ufficiali al reality show di Canale 5. Tra i nomi resi noti Carmen Russo e Amedeo Goria. Gli utenti sui social hanno tuttavia espresso le proprie perplessità riguardo alla partecipazione di alcuni personaggi del mondo della televisione, della musica e dello sport che dovrebbero prendere parte al Grande Fratello Vip. Tra questi Manuel Bortuzzo. Diversi utenti Facebook hanno tuttavia mostrato il loro disaccordo sulla presenza al reality dell'atleta.

Le critiche degli utenti per la partecipazione di Manuel Bortuzzo

L'attenzione da parte dei fan del Grande Fratello Vip è stata spostata sull'atleta Manuel Bortuzzo, la cui storia ha commosso milioni di italiani. Alcuni utenti social non si sono detti favorevoli alla sua partecipazione per una serie di motivi. Questo è il commento di un'utente che chiarisce le proprie idee: "Eppure lo aspettavo alle olimpiadi invece di sapere che va nella casa del Grande Fratello VIP".

Commenti negativi nei confronti del nuotatore

Un'altra utente si è concentrata nel fare un paragone tra Manuel Bortuzzo e Bebe Vio sottolineando la differenza tra i due sportivi ma rimane solamente un punto di vista. Queste le parole di un'altra utente espresse sotto al post di "Tv Sorrisi E Canzoni": "In confronto a Manuel Bortuzzo che va al grande fratello , Bebe Vio ha portato 2 medaglie a casa".

Non sono state poche le critiche all'atleta, come il commento di una persona disabile. Queste le parole: "Mi è caduto come persona da ammirare. Ho capito che sin dall'anno scorso vuole entrare nella casa per far vedere com'è la Vita di un disabile". L'utente ha proseguito in questo modo: "Ma io che sono disabile, nemmeno per un miliardo starei accanto a quelle persone.

Io che sono disabile lo faccio vedere ugualmente com'è la mia vita senza andare in tv".

Gli altri concorrenti noti

Tra i concorrenti facenti parte del Grande Fratello Vip, vi sono molti che hanno già preso parte a "L'isola dei famosi". Tra questi spicca il nome di Carmen Russo. Vi sonopoi altri concorrenti che, invece, seguono la strada dei loro ex coniugi.

Oltre ad Amedeo Goria, possiamo ricordare la showgirl Miriana Trevisan dopo la partecipazione nella scorsa stagione dell'ex marito Pago. Farà parte del cast de Il Grande Fratello Vip l'attore Alex Belli, lo stesso discorso vale per Davide Silvestri. Quest'ultimo è noto per aver lavorato in serie televisive di successo della Rai, tra cui spicca la fiction "Capri". Anche Katia Ricciarelli sarà nella casa: si tratta di una scelta sorprendente, in considerazione della sua carriera di soprano. Ci sarà anche la partecipazione di Manila Lazzaro, ex Miss Italia che ha già fatto parte del cast di "Temptation Island Vip" con il marito Lorenzo Amoruso. Francesca Cipriani, dopo la partecipazione a L'isola dei famosi, ritrova Giucas Casella nella casa di Cinecittà dopo aver condiviso un reality.