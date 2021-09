Mercoledì 29 settembre la casa del Grande Fratello Vip è stata investita da una "violenta tempesta". Uno scontro avvenuto tra Samy Youssef e Alex Belli ha spaccato i "vipponi" e generato ulteriori discussioni. Nel dettaglio, Soleil Sorge ha avuto un duro scontro con Ainett Stephens e le parole utilizzate dalla 27enne italo-americana hanno generato ulteriore caos dentro e fuori il Reality Show.

Alex contro Samy

Durante una festa, la regia ha comunicato ai concorrenti che Aldo Montano era tornato in casa. Dal momento che alcuni coinquilini erano in vena di fare festa, l'annuncio si è sentito poco.

Di conseguenza, Alex Belli ha invitato tutti i "vipponi" a stare in silenzio. L'atteggiamento dell'attore, però, sembra avere infastidito Samy Youssef. Di conseguenza, il modello ha rimproverato Alex per avere zittito tutti in quel modo. Nonostante Alex abbia cercato di evitare lo scontro, Samy ha continuato a dire la sua. Per questo motivo Belli ha accusato il coinquilino di volere attirare su di lui l'attenzione.

La lite tra Samy e Alex ha spaccato la casa: da un lato c'è chi si è schierato con l'attore mentre dall'altro c'è chi ha difeso il modello. In particolare, Soleil ha spezzato una lancia a favore di Belli mentre Ainett si è schierata con il ragazzo.

Soleil e Ainett si scontrano

Soleil Sorge non ha apprezzato l'atteggiamento mostrato da Samy e Ainett.

Di conseguenza, si è sentita in dovere di riprenderli: "Basta urlare sembrate delle scimmie". La frase pronunciata dall'influencer italo-americana ha mandato su tutte le furie la modella venezuelana. Nel dettaglio, Ainett ha sostenuto che anche Alex stava urlando. Dunque, non aveva alcun senso che Soleil se la prendesse solamente con loro due.

Secondo la 39enne, Soleil dovrebbe essere l'ultima a fare la morale in quanto lei è la prima che quando discute in casa urla e non lascia parlare gli altri. Come un fiume in piena, Ainett ha cercato di spiegare che Samy stava parlando tranquillamente con Alex. Quest'ultimo, però, avrebbe mostrato una certa arroganza. Sulla base di quanto dichiarato, Stephens ha chiosato: "Teniamo i piedi per terra, perché qui siamo tutti uguali".

Infine, la modella ha invitato Alex e Soleil a restare calmi.

Raffaella Fico attacca l'ex corteggiatrice di U&D

Le parole utilizzate da Soleil Sorge verso Samy Youssef e Ainett Stephens hanno generato malcontento all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, Raffaella Fico ha accusato la 27enne di avere utilizzato un termine razzista: "Hai preso in giro Samy perché non sa delle parole in italiano". In replica alla showgirl campana, Soleil ha precisato di avere fatto un discorso in generale e di non essersi riferita solo a Samy e Ainett.

La 27enne ha sostenuto che in quel momento stava urlando anche Alex Belli: "Razzismo? Ma stiamo scherzando".