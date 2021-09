Lo scontro nato tra Samy Youssef e Alex Belli al Grande Fratello Vip ha spaccato la casa. A sua volta, c'è stata una lite tra Ainett Stephens e Soleil Sorge. Quest'ultima è stata accusata da Raffaella Fico di avere avuto un comportamento razzista, ma alcuni telespettatori che hanno assistito alla scena hanno attaccato la showgirl campana.

L'episodio incriminato

Tutto è partito da una lite tra il modello egiziano e l'ex attore di Centovetrine. Nel dettaglio, Alex Belli ha chiesto a tutti i "vipponi" di stare in silenzio per ascoltare una comunicazione dalla regia.

Il modo in cui Alex ha zittito i coinquilini, non è piaciuto a Samy che lo ha fatto notare. In seguito alla discussione tra i due concorrenti, è intervenuta Soleil Sorge. Quest'ultima ha invitato Samy e Ainett a non urlare: "Sembrate delle scimmie". Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie la modella venezuelana.

Stephens ha chiesto a Soleil di non farle la morale, poiché è la prima che urla quando c'è una discussione in casa e non lascia mai parlare. Inoltre, Ainett si è detta convinta che Samy era tranquillo mentre Alex ha cominciato a strillare. Sulla base di quanto dichiarato, la 39enne ha chiesto a tutti di tornare con i piedi per terra poiché al Grande Fratello Vip tutti i concorrenti sono uguali.

Lo sfogo di Raffaella Fico

Le parole utilizzate da Soleil Sorge a loro volta hanno spaccato la casa. In particolare, Raffaella Fico si è sentita in dovere di rimproverare la 27enne italo-americana. Raffaella ha esordito: "Soleil ha dato delle scimmie ad Ainett e Samy". A detta della campana, accostare la parola scimmia ad una persona venezuelana e egiziana è sinonimo di razzismo.

Per questo motivo, la diretta interessata ha spiegato di non volere sentire determinati aggettivi neanche per gioco: "Non transigo". Stando a quanto lamentato da Fico, Soleil avrebbe anche preso in giro il modello per non sapere bene l'italiano.

A tale proposito, Raffaella ne ha parlato subito con Soleil. Quest'ultima però ha precisato il senso delle sue affermazioni: "Razzismo?

Non scherziamo". Sorge ha fatto sapere che in quel momento tutti i "vipponi" stavano urlando compresi Alex e Ainett. Inoltre, il termine "scimmie" non era affatto riferito al duo Stephens-Youssef ma in modo generico.

La reazione di alcuni telespettatori

La maxi-lite avvenuta al Grande Fratello Vip è stata commentata anche sui social da alcuni telespettatori. A quanto pare, Soleil è stata difesa dalla maggioranza mentre Raffalla è finita al centro delle polemiche. Scendendo nel dettaglio, un utente ha chiosato: "Fico presuntuosa". A detta dell'utente, nel gruppo rimproverato da Soleil c'era anche Alex Belli. Un altro telespettatore ha fatto notare che anche l'attore ha paragonato i "vipponi" che urlavano a delle scimmie.

Infine, una telespettatrice ha chiosato: "Ma veramente Raffaella sta accusando Soleil di razzismo?" L'utente non vede l'ora della puntata di venerdì 1 ottobre per assistere al chiarimento in diretta.