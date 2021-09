Dopo il TUDUM, evento Netflix dove sono state presentate le novità su film e Serie TV in arrivo tra il 2021/22, l'attesa per la serie su Geralt di Rivia (Henry Cavill) in The Witcher è ormai alle stelle e verrà rilasciata dal 17 dicembre. Dal trailer e clip mostrate, ora disponibili su YouTube, sembra che la story-line principale sia quella che vede il viaggio della principessa Ciri (Freya Allan) in compagnia e sotto la protezione dello stregone. All'evento Netflix molte clip sono state mostrate, alcune delle quali ci danno qualche indizio sull' evoluzione dei protagonisti.

Vediamo un Gerald più magnanimo, quasi paterno nei confronti di Ciri, mentre quest'ultima appare più combattiva e determinata. Non sappiamo bene quali saranno invece le sorti della strega Yennefer (Anya Chalotra), che viene mostrata il linea con la stagione precedente, e già sappiamo grazie ai romanzi che rivestirà un ruolo di grande importanza nel percorso della serie. Al TUDUM è stata inoltre mostrata una clip dove possiamo vedere Gerald mentre conversa con una strana creatura dei boschi. Questa clip, insieme ad altre, mostra che vi è stato un miglioramento negli effetti visivi, che nella scorsa stagione risultavano essere poco credibili, soprattutto in relazione all'alto budget del prodotto.

Quale sarà il futuro della serie

Il futuro della serie è tuttora abbastanza incerto, è stata appena confermata una terza stagione e ci sono dei rumor su altre possibili quattro stagioni per un totale di sette. Questo sembra verosimile se si pensa che il ciclo di romanzi di Andrzej Sapkowski e composto da otto volumi. resta però da vedere se la serie continuerà la scalata iniziata nel 2019, dove i numeri di visualizzazioni del prodotto sono stati impressionanti (oltre 76 milioni nei primi 28 giorni) secondi solo alla serie in costume Bridgerton (82 milioni).

Un segno di speranza per il proseguimento oltre la terza stagione è dato anche dalla volontà degli attori, Henry Cavill si è detto soddisfatto del personaggio da lui interpretato, e dopo le cadute dell' attore nel ruolo di Superman, con la performance sfornata per The Witcher sembra aver riguadagnato fiducia e apprezzamento da parte del pubblico.

Anche le due eroine protagoniste hanno manifestato gioia e voglia di continuare il progetto.

Quando esce la seconda stagione

La seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata il 17 dicembre. Gli episodi, così come per la stagione precedente, saranno otto. Ci attendono quindi due mesi di trepidazione, dove speriamo vengano rilasciate altre clip e notizie che possano dirci di più sulla che attualmente è una delle serie Netflix più viste al mondo.