Lunedì 20 settembre, su Canale 5, è stata trasmessa la terza puntata del Grande Fratello Vip 6. Durante la diretta è stato trattato il tema "stallking" da Alfonso Signorini, ma non come avrebbe voluto parlarne Soleil Sorge. Per questo motivo, al termine della puntata la modella italo-americano è stata protagonista di un nuovo botta e risposta con l'ex Gianmaria Antinolfi.

Lo sfogo di Sorge

In puntata, il conduttore è tornato a parlare della breve frequentazione avuta da Soleil con Gianmaria. L'influencer ha raccontato di essersi sentita quasi "soffocata" dagli atteggiamenti ossessivi dell'imprenditore.

Per questo motivo, Soleil ha scelto di interrompere la conoscenza. Durante la diretta, Sorge è arrivata a parlare di "stalking" tanto da ammettere che per poco non si sarebbe rivolta ad un legame per chiedere l'allontanamento del 36enne.

Archiviato il nuovo confronti tra i due "vipponi", Soleil e Gianmaria hanno avuto uno scontro lontano dai riflettori. Nel dettaglio, la 27enne è tornata ad attaccare il suo coinquilino. Secondo Sorge, il tema "stalking" sarebbe stato trattato in modo superficiale durante la diretta del Reality Show. A tale proposito ha cominciato ad inveire contro il 36enne campano: "Non capisco cosa ci fai qui, in questo programma". Per la 27enne, non ha alcun senso che un 'imprenditore abbia accettato la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip.

Dal punto di vista lavorativo, il programma non può dare nulla a Gianmaria lontano dalle telecamere.

Gianmaria minaccia l'abbandono

Come un fiume in piena, la diretta interessata ha confidato di non vergognarsi a dire di avere rifiutato le avance di Gianmaria: "Le donne non si trattano così". Di fronte al rimprovero di Soleil, Gianmaria ha minacciato di abbandonare la casa più spiata d'Italia.

L'imprenditore si è detto stanco di essere additato come un "persecutore" di donne. A tale proposito, il 36enne ha fatto sapere alla coinquilina che se continuerà a redarguirlo chiederà ai suoi legali di inviare una diffida a Soleil.

Il passato dei due coinquilini

I due "vipponi" hanno avuto una breve frequentazione nell'estate del 2020.

Nonostante, Soleil abbia dichiarato di essere stata bene con Gianmaria ha ammesso che il 36enne non è l'uomo adatto a lei. La diretta interessata ha sostenuto che una volta mentre si trovava a Napoli, l'imprenditore andò sotto casa sua ben 40 volte. A detta di Soleil, il campano ha bisogno di un altro tipo di donna.

Archiviata la conoscenza, Gianmaria non ha nascosto di avere provato dei sentimenti verso la 27enne italo-americana. Oggi, però, Antinolfi è nuovamente fidanzato con una donna della quale non si conosce l'identià.