È tempo di confronti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della terza puntata serale del 20 settembre c'è stato spazio per un diverbio acceso tra Soleil Sorge e il suo ex Gianmaria Antinolfi, noto al pubblico anche per la sua precedente relazione con Belen Rodriguez e Dayane Mello. I due si sono ritrovati all'interno della casa di Cinecittà e Soleil si è lasciata andare a delle clamorose rivelazioni sul loro rapporto, ammettendo di essersi sentita oppressa da Gianmaria: parole che hanno portato allo scontro verbale tra i due ex fidanzati.

Si accende lo scontro tra Soleil e Gianmaria al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Soleil ha attaccato Gianmaria chiedendogli cosa potesse dargli un'esperienza come quella del Grande Fratello Vip 6, dal punto di vista professionale, dato che lui nella vita dice di fare l'imprenditore.

L'ex volto di Uomini e donne ha proseguito poi l'attacco nei confronti di Antinolfi, rivelando di aver rifiutato le sue attenzioni e che non vanno trattate in quel modo le donne.

"Da donna ho rifiutato la sua insistenza, perché non si trattano così le donne", ha sbottato Soleil nella casa di Cinecittà.

Soleil passa alle vie legali contro l'ex Gianmaria?

Parole che non sono piaciute per niente al suo ex fidanzato, il quale dopo la diretta del GF Vip ha preso in considerazione anche l'idea di abbandonare definitivamente il reality show e quindi di andare via.

Lo scontro tra i due, però, è proseguito al termine della puntata del reality show: Soleil ha rincarato la dose nei confronti di Gianmaria, dicendogli che avrebbe dovuto ringraziarla per non essere mai passata alle azioni legali nei suoi confronti.

Questa volta, però, l'ex volto di Uomini e donne ha sbottato duramente e dalla casa più spiata d'Italia, ha chiesto ai suoi avvocati di procedere.

"I miei legali si possono attivare in questo caso, perché non ne posso più", ha ammesso Soleil.

Amedeo Goria al centro delle polemiche al GF Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto tra Soleil e Gianmaria all'interno della casa più spiata d'Italia, nel corso della puntata trasmessa giorno 20 su Canale 5, si è tornato a parlare anche di Amedeo Goria e dei suoi modi di fare un po' troppo "molesti" nei confronti di Ainett Stephens.

Il giornalista e conduttore sportivo è stato sonoramente bacchettato sia da Alfonso Signorini che dalle due opinioniste del reality show, le quali hanno fatto notare ad Amedeo, quanto Ainett non avesse gradito il suo approccio un po' troppo insistente.

Goria, però, non l'ha presa benissimo e sebbene in diretta televisiva abbia cercato di minimizzare l'accaduto, durante una delle pubblicità del reality show, ha chiesto di poter parlare con il suo agente, perché non gli piaceva la figura che stava facendo in diretta televisiva al Grande Fratello Vip 6.