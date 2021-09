Le indagini del commissariato di Pizzofalcone torneranno protagoniste in prima serata su Rai 1 a partire dal 20 settembre. Alessandro Gassmann sarà ancora l'ispettore Giuseppe Lojacono, personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, questa volta al centro di una stagione più adrenalinica delle precedenti. A tal proposito, nel corso di una doppia intervista con lo scrittore, l'attore e regista romano ha anticipato: "La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone fa un passo avanti, con il ritmo delle Serie TV americane". De Giovanni ha stuzzicato i telespettatori dando una curiosa anticipazione: "L'ultima scena della nuova stagione vi rimarrà impressa".

I nuovi episodi de I Bastardi di Pizzofalcone 3 aprono la stagione delle fiction Rai 2021-22

Il 20 settembre verrà inaugurata la nuova stagione delle fiction Rai con il ritorno de I Bastardi di Pizzofalcone. L'ispettore Giuseppe Lojacono sarà al centro di una trama complessa che prenderà il via a distanza di tre anni dal cliffhanger che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso.

I poliziotti del sottostimato commissariato napoletano dovranno affrontare sei nuovi casi che, secondo quanto anticipato da Alessandro Gassmann, stupiranno i telespettatori. Nel corso di una doppia intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni (insieme con de Giovanni), l'attore ha dichiarato: "La terza stagione fa un passo avanti, è molto affine alla serialità americana".

Dunque, ci sarà più azione e, come ha ammesso lo stesso scrittore, "accadranno cose sorprendenti".

Maurizio de Giovanni su I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipa: 'Occhio all'ultima scena della stagione'

Sempre nel corso dell'intervista, Alessandro Gassmann ha dichiarato di essere felice che I Bastardi di Pizzofalcone 3 faccia da apripista alla nuova stagione delle fiction Rai.

L'attore ha ammesso: "É la serie che mi ha dato più successo". L'interprete di Lojacono, che non ama rivedersi in tv, ha confessato di aver sempre fatto un'eccezione con la serie tratta dai romanzi di De Giovanni che ha approvato la scelta dell'attore sin da subito. Lo stesso scrittore ha anticipato che se la bomba scoppiata alla fine della seconda stagione ha spiazzato i telespettatori, non sarà da meno l'ultima scena della terza che ha assicurato "rimarrà altrettanto impressa".

Le differenze tra la versione televisiva de I Bastardi di Pizzofalcone e i romanzi

La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone presenterà delle differenze con la versione letteraria. "Quattro episodi su sei non sono delle trasposizioni, ma sono stati scritti solo per la tv" ha ammesso Maurizio de Giovanni, che ha precisato quanto ci tenga a mantenere due linee diverse tra i romanzi e la fiction "per non togliere ai lettori il piacere di vedere qualcosa di diverso".

Alla domanda se anche Lojacono cambi rispetto ai libri, l'autore ha risposto che nei romanzi il personaggio è più ambiguo. Infine ha aggiunto: "L'ispettore è più discutibile sulla carta. In tv, invece, Gassmann gli dà una dimensione in più, rendendolo anche più leggero".