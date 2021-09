Per Giulia Stabile la giornata di sabato 18 settembre è stata un trionfo. Dopo aver ballato sui tacchi una splendida e sensuale coreografia all'evento milanese "Il tempo delle donne 2021', la prima puntata del programma Tu si que vales ha visto, ancora una volta, la vincitrice di Amici 20 protagonista di un siparietto emozionante con un concorrente. In seguito all'esibizione bellissima del coreografo francese Sadeck, infatti, Maria De Filippi ha chiamato la ballerina sul palco al fine di improvvisare un ballo con il talento.

L'esibizione di Giulia Stabile con il coreografo Sadeck

La ballerina è apparsa così sicura ma allo stesso tempo coinvolgente da sembrare preparata, e invece si è trattata di un'improvvisazione sul palco di Tu si que vales. Quello che dentro la scuola di Amici era apparso come un tallone d'Achille per la diciannovenne Giulia ormai si è trasformato in un punto di forza. La vincitrice di Amici 20 non smette di convincere con la sua arte: nonostante Maria De Filippi l'abbia colta di sorpresa invitandola a danzare con il coreografo Sadeck sulle note di una canzone mai sentita prima, Stabile non ha deluso le aspettative della sua madrina televisiva. Messa alla prova, la ballerina ha risposto in modo egregio.

Sadeck e Giulia hanno subito trovato sintonia sul palco e il coreografo non ha potuto che sottolineare come sia difficile per una danzatrice improvvisare su note sconosciute con un nuovo "compagno". Maria l'aveva provocata affermando che andare dietro al coreografo non sarebbe stato facile, ma sicurezza di Giulia è stata innegabile tanto che Rudy Zerbi, che l'ha vista crescere all'interno del talent show che l'ha vista trionfare, si è commosso, mentre Sabrina Ferilli l'ha guardata entusiasta per tutta la durata dell'esibizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutti apprezzano la ballerina

A spendere parole di elogio per Giulia è stato poi Teo Mammucari, che non la conosceva. Il giudice dello show l'ha definita più che brava, "un fenomeno". E anche Maria De Filippi, orgogliosa del talento cresciuto sotto i suoi occhi, l'ha definita "bravissima". Insomma, un vero trionfo per la giovanissima romana che è sempre più amata e seguita anche sui social.

Ogni evento a cui prende parte diventa un successo e anche su Twitter i fan di Giulia non hanno trattenuto l'entusiasmo per la sua performance e per il suo stile che riesce a conciliare la sua parte più "bambina" a quella più femminile.