I Bastardi di Pizzofalcone torna in tv. A partire da lunedì 20 settembre andranno in onda su Rai 2 in prima serata i nuovi episodi. Nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, la fiction è giunta alla terza stagione. Le narrazione riprenderà dall'esplosione avvenuta nel ristorante di Letizia, dove la squadra di Lojacono si era ritrovata per festeggiare la fine di un caso importante. Le anticipazioni della prima puntata svelano che i Bastardi dovranno affrontare le conseguenze di questo evento che ha causato paura e morti. Non sarà facile per loro riprendersi dopo questo avvenimento e non mancheranno le incomprensioni che li metteranno gli uni contro gli altri.

I Bastardi di Pizzofalcone torna lunedì 20 settembre su Rai 1

Manca poco al ritorno in onda de I Bastardi di Pizzofalcone. La serie riaprirà i battenti lunedì 20 settembre, dopo quasi tre anni dell'ultima puntata. La narrazione riprenderà dall'esplosione al ristorante di Letizia, avvenuta nella scena finale della seconda stagione. Distruzione e disperazione affliggeranno i componenti del Commissariato di Pizzofalcone. Riprendersi dopo l'accaduto non sarà affatto facile. Le anticipazioni preannunciano che ognuno dei personaggi reagirà in modo differente. Tuttavia ciascuno di loro dovrà fare i conti con questo drammatico evento che ha causato morte e dolore.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, prima puntata: la squadra del commissariato riceve il divieto d'indagare

Le anticipazioni della prima puntata della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone preannunciano che la squadra del Commissariato riceverà il divieto di svolgere le indagini relative all'esplosione. I poliziotti di Pizzofalcone non potranno indagare, essendo i diretti interessati del caso.

Nel frattempo la situazione al locale sarà catastrofica e l'ispettore Lojacono non vorrà starsene a guardare. Con l'intraprendenza e la tenacia che lo contraddistinguono, vorrebbe scoprire chi ha messo la bomba e soprattutto perché.

I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni 20 settembre: arriva una soffiata da un vecchio nemico di Giuseppe

La prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone si prospetta ricca di colpi di scena. Giuseppe va avanti con le sue indagini personali per scoprire chi sia il responsabile del terribile incidente. A un certo punto la squadra riceverà una soffiata inaspettata, ma molto importante. A parlare sarà uno vecchio nemico di Lojacono. Le parole dell'uomo apriranno una nuova pista, che potrebbe far luce sul mandante della bomba. Così i Bastardi potranno cominciare le indagini, senza che nessuno sappia nulla.