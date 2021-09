È ancora una volta Riccardo Signoretti a lanciare una notizia "bomba" su Uomini & Donne: dopo aver anticipato i ritocchi a seno e labbra di Gemma Galgani, il direttore ha informato i fan del dating show che Giorgio Manetti non è più fidanzato. Il toscano è di nuovo single ma, nell'intervista a Nuovo Tv, chiarisce che non tornerebbe con la "regina" del Trono Over, perché non è più la stessa di cui si è innamorato qualche anno fa. A catturare l'attenzione del cavaliere, però, è stata una delle antagoniste della 71enne: Isabella Ricci.

Il pensiero del cavaliere di U&D sui ritocchi di Gemma

Sono passati pochi giorni da quando il pubblico di U&D ha assistito all'esordio della "nuova Gemma" davanti alle telecamere. La dama, infatti, ha cominciato l'edizione 2021/2022 del dating show con un seno più grande e labbra più voluminose, tutto merito d'interventi chirurgici ai quali si è sottoposta durante l'estate.

L'altro Gossip di cui si parla ora, però, è che Giorgio Manetti è tornato single: è finita, infatti, la storia d'amore tra il cavaliere del Trono Over e Caterina, la concittadina alla quale era legato da qualche anno. Intervistato anche su questo argomento, ha fatto sapere che tra lui e l'ormai ex fidanzata si è rotto qualcosa, da qui la decisione di lasciarsi.

Le frecciatine alla protagonista di U&D

Quando gli è stato chiesto se libero sentimentalmente tornerebbe a U&D, Giorgio è stato molto chiaro: "Capitolo chiuso".

Manetti si è anche esposto sui ritocchini che Galgani ha fatto da quando si sono lasciati, a partire dai denti fino ad arrivare all'aumento di qualche taglia di seno con una mastoplastica additiva: "La Gemma che piaceva a me non c’è più".

Il "gabbiano" ha criticato l'ex fidanzata per gli interventi che ha fatto nell'ultimo periodo, a suo parere non necessari per favorire un innamoramento o una conoscenza.

"A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale", ha aggiunto il toscano.

La 'proposta' alla dama di U&D Isabella

Dopo aver contestato Gemma e la sua recente decisione di rifarsi alla sua età, Giorgio ha spiazzato quando gli è stato chiesto: con chi usciresti a cena tra le dame di Uomini e donne?

Manetti non ci ha pensato troppo ed ha fatto il nome di Isabella, una delle rivali della ex Galgani da qualche mese a questa parte.

Sempre commentando Ricci, il cavaliere ha detto: "Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza, ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante".

I fan del dating show, a ogni modo, apprezzerebbero sicuramente il rientro nel cast di Giorgio, soprattutto per poter assistere alle reazioni della torinese a ogni nuova frequentazione del suo ex, magari proprio con l'antagonista Isabella.