Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita che i fan avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler spagnoli della soap opera raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) tornerà a provare risentimento nei confronti di Ramon Palacios (Junma Navas) dopo aver perso la memoria.

Anticipazioni Una vita: Felipe non ricorderà gli ultimi dieci anni della sua vita

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione tv annunciano che ci sarà nuovamente tensione tra due grandi amici di Acacias.

Tutto inizierà con precisione quando Velasco ordinerà a Laura (Agnes Llobet) di uccidere Felipe, avvelenandolo con un bicchiere d'acqua adulterato. Fortunatamente l'avvocato non morirà, ma cadrà in un profondo stato di coma per alcune settimane.

Una volta sveglio, l'Alvarez Hermoso dimostrerà di non riconoscere più Genoveva, tanto da dimostrare di aver perso dieci anni di memoria. L'uomo, infatti, crederà che sua moglie sia una volontaria dell'ospedale che si sta occupando di lui.

Un'amnesia che inoltre procurerà un nuovo scontro tra Felipe e il vecchio amico Ramon.

L'avvocato perde il lume della ragione a causa di Ramon

Durante i nuovi appuntamenti di Una vita, Felipe perderà il lume della ragione quando verrà nominato il nome di Ramon.

L'avvocato, infatti, tornerà a odiare il Palacios senior, domandandosi il motivo per il quale non è ancora in carcere dopo aver spinto sua moglie Celia giù dalla finestra.

Ovviamente, la spiacevole conseguenza arriverà alle orecchie del padre di Maria Luisa, che apparirà molto triste anche quando l'Alvarez Hermoso si rifiuterà di avere un incontro con lui.

Fortunatamente in tutta questa situazione Ramon potrà contare sull'appoggio della moglie Carmen e del figlio Antonito (Alvaro Quintana).

Velasco è geloso di Genoveva

Ma non sarà solo Ramon ad essere protagonista di questa storyline, dato che Velasco diventerà geloso della vicinanza ritrovata tra Genoveva e suo marito per colpa di alcuni baci che si erano scambiati in precedenza.

Javier, a questo punto, metterà la Salmeron davanti ad una scelta. Il losco legale, infatti, chiederà espressamente alla darklady se vuole stare davvero con lui oppure ha intenzione di prenderlo in giro. Inoltre, ribadirà di aver fatto carte false per farla prosciogliere dall'accusa di aver eliminato Marcia Sampaio.

Alla fine, Genoveva riuscirà a plagiare Velasco, chiedendogli ancora un po' di tempo per riflettere e quindi prendere una decisione definitiva per la sorte del suo matrimonio. Di qui, si capirà che la donna non ha mai smesso di amare Felipe seppure a modo suo.