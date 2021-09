Da non perdere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, che terranno compagnia ai telespettatori per tutta la nuova stagione televisiva Rai 2021/2022. Grandi ritorni nella soap: in primis c'è Tina, rientrata a Milano ma senza Sandro. Agnese e Salvatore noteranno di certo l'assenza di Recalcati e inizieranno a fare domande. Tempo di rientrare anche per Roberto Landi, che si era innamorato di Vittorio. Ancora tante le storie rimaste aperte che avranno finalmente una soluzione; tra queste c'è quella di Gloria, che non ha ancora rivelato a Stefania di essere sua madre.

La capocommessa farà un'inaspettata confidenza ad Armando, che ne rimarrà spiazzato.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Vittorio avrà un nuovo amore?

Conti ha riaperto il grande magazzino ma non il suo cuore, ancora sofferente per l'addio di Marta. Tra i due sembrava esserci la possibilità di una riconciliazione, ma così non è stato. Vittorio ha dovuto rassegnarsi ad aver perso la moglie, che ha accettato senza riserve la proposta di Sterling di trasferirsi all'estero per un'importante occasione di lavoro. La modella Ines sarà tra le vecchie conoscenze di Vittorio che si faranno rivedere a Milano. Conti ne rimarrà colpito, questo è certo. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore svelano che Ines rimarrà piacevolmente stupita dall'avvenenza e dalla gentilezza di Vittorio e che si interesserà a lui.

Nuovo amore in arrivo?

Adelaide ricatta Ludovica

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Adelaide non perderà tempo per tessere nuovi intrighi. Dopo un periodo di pace apparente, si scaglierà ancora contro Ludovica. La contessa non avrà dubbi: Ludovica deve fare una scelta e, se non lascerà Marcello, perderà il posto di vicepresidentessa al Circolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'alto rango, il prestigio e il buon nome della sua famiglia non possono prevedere che sia fidanzata con un semplice barista. A quanto pare, la temeraria Brancia non cederà al ricatto e, anzi, sfiderà a viso aperto Adelaide.

Gloria si confida con Armando, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Tante le novità che emergono dalle anticipazioni di nuovi episodi Il Paradiso delle Signore 6.

Gloria si confiderà con Armando, parlandole di Stefania e del suo segreto rimasto celato ancora a oggi. La capocommessa ammetterà di essere ancora legata a Ezio, il padre di Stefania. La confessione spiazzerà Armando, che di certo non si aspettava questa versione dei fatti. Infine, Tina Amato farà una sorpresa ai suoi cari. Agnese, Salvatore e Giuseppe la accoglieranno con gioia. La tranquillità in casa durerà però poco, visto che la cantante e lo stesso Amato avranno dei segreti da tenere ben nascosti.