Il rientro di Tina porterà molte novità nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni raccontano che l'esuberante cantante, diventata famosa oltreoceano, porterà con sé un segreto. Si tratta della sua vita con Sandro, della quale la famiglia Amato non ha saputo più nulla.

Che cosa sarà successo mentre era lontano da Milano? Nel frattempo, Ludovica pensa ossessivamente alle parole - o meglio, al ricatto - di Adelaide. La bella Brancia deciderà di sfidare la contessa, ma le costerà molto caro.

Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni delle nuove puntate su Rai 1

Le vicende della famiglia Amato saranno centrali nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6. Agnese è felicissima nel poter avere di nuovo con sé Tina, rimasta lontana per tanto tempo.

La signora Amato la presenta ad Armando, e Tina capisce subito che tra i due c'è più di un rapporto di stima e amicizia reciproca.

Tina rivede le sue amiche, con le Veneri è un momento di gioia e le loro risate vengono immortalate dalle foto di Vittorio, che ha una brillante idea.

Il segreto di Tina su Sandro

Come raccontano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina sarà davvero entusiasta di rivedere la sua famiglia.

Il suo cuore, però, è turbato.

La bella Amato svia le domande di Agnese e Salvatore su Sandro, cosa che farà preoccupare entrambi. È evidente che Tina stia nascondendo qualcosa, ma cosa?

Tina ha preso la sua decisione: tacerà riguardo il segreto che riguarda il suo amato. La giovane cantante non è la sola ad avere dei retroscena da nascondere: Giuseppe è in ansia al solo pensiero che Agnese possa scoprire che la sua amante sta per arrivare in città e, con lei, il loro primogenito.

Ludovica ricattata da Adelaide, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Vittorio guarda gli scatti fatti alle Veneri e rimane colpito da una foto di Tina. Decide così che sarà lei la modella che indosserà gli abiti della nuova collezione del grande magazzino.

Nelle puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6 che saranno trasmesse su Rai 1 in prima visione assoluta, Ludovica non avrà intenzione di accettare il ricatto di Adelaide.

La contessa è stata chiara: se non lascia Marcello, per lei non ci sarà più posto al Circolo. Lei ha bisogno di un giovanotto ricco e di buona famiglia, non certo di un barista.

Nonostante l'avvertimento di Adelaide, Ludovica non ha paura. Pronta a sfidarla, prepara il suo piano: si presenterà al Circolo al braccio di Marcello, che presenterà come il suo fidanzato ufficiale.

La scelta è azzardata e, stando a quanto rivelano gli spoiler della soap, Ludovica dovrà fare i conti con la rabbia di Adelaide che si rivolterà contro il povero Barbieri.