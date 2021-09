L'appuntamento con la soap opera Love is in the air è confermato nel palinsesto autunnale di Canale 5. La soap turca, che questa estate ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia, proseguirà la sua regolare messa in onda anche nel palinsesto dei prossimi mesi, occupando sempre la fascia del pomeriggio. Tuttavia, a partire dal 20 settembre, ci saranno delle modifiche importanti alla programmazione della rete ammiraglia e "a farne le spese", sarà proprio la soap turca con protagonisti Eda e Serkan.

Le novità della programmazione di Love is in the air, confermata su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione autunnale di Love is in the air, rivelano che la soap ha conquistato l'accesso nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

A differenza di Brave and Beautiful, Eda e Serkan continueranno a tener compagnia al pubblico anche nel corso dei prossimi mesi, con le puntate inedite che restano della prima stagione e con quelle della seconda serie, che si è conclusa proprio in questi giorni in Turchia.

L'appuntamento a partire dal 14 settembre, è fissato per le ore 16:20 circa, subito dopo la messa in onda della striscia del Grande Fratello Vip 6.

Da lunedì 20 settembre, la soap con Eda e Serkan viene ridotta

A partire da lunedì 20 settembre, però, ci saranno degli ulteriori cambi di programmazione al palinsesto di Canale 5 e la soap muterà nuovamente l'orario di inizio.

Stando a quanto apprende Blasting News, quest'anno il daytime di Amici 21 durerà di più rispetto al passato.

La striscia quotidiana del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, comincerà alle 16:10 (subito dopo Uomini e donne) e andrà avanti fino alle 16:40 circa.

A seguire, ci sarà spazio per la consueta striscia quotidiana di circa 10 minuti del Grande Fratello Vip 6, dopodiché partirà l'appuntamento con Love is in the air.

Dal 20 settembre, la soap Love is in the air ridotta su Canale 5

La soap turca, da lunedì 20 settembre, subirà delle modifiche legate anche alla durata di messa in onda delle puntate giornaliere.

L'appuntamento, infatti, prenderà il via alle ore 16:50 circa e andrà avanti fino alle 17:35, quando poi la linea passerà a Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso.

La soap con Eda e Serkan, quindi, perderà circa 20-25 minuti di messa in onda quotidiana e questo porterà alla riduzione della durata degli episodi.

Come se la caverà la soap in questa nuova fascia oraria autunnale? Riuscirà a mantenere intatta la sua media di oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno con oltre il 18% di share? Al pubblico della fascia pomeridiana di Canale 5, spetterà l'ardua sentenza finale auditel.

Intanto, dal punto di vista delle trame, la soap promette grandi colpi di scena e l'attenzione sarà puntata sulla coppia Eda-Serkan, i quali decideranno di organizzare il loro matrimonio, nonostante il parere negativo delle loro famiglie.