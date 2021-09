Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 delle puntate dal 4 all'8 ottobre, in onda su Rai 1 alle 15:55. Le anticipazioni sono ricche di novità e colpi di scena. A fare la parte del leone è il desiderio di Flora d'insinuarsi nelle vite di Adelaide e Umberto, il suo reale obiettivo da quando è arrivata a Milano. La contessa freme nel voler sapere a ogni costo cosa ci sia scritto nella missiva di Achille. Il suo segreto, che condivide solo con Umberto, è molto a rischio. Nel frattempo, la contessa ha anche modo di fare una sconcertante scoperta sulle reali condizioni finanziarie di Ludovica.

Adelaide vuole sapere il contenuto della lettera di Achille: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Cosa ha scritto Ravasi alla figlia di così importante? Adelaide lo vuole sapere a tutti i costi e per studiare le mosse della giovane Flora, le propone di trasferirsi a Villa Guarnieri all'insaputa di Umberto. Proposta che viene accettata, sebbene con qualche titubanza. La contessa non sa di aver fatto un errore e che a breve la ragazza diventerà per lei e Guarnieri una spina nel fianco.

Intanto, Vittorio prepara con il suo solito entusiasmo il nuovo numero del Paradiso Market, ma viene informato da Gloria che non ci sarà per qualche tempo. La bella e tormentata Moreau, pur di non vedere Ezio aggirarsi al grande magazzino, si rifugia dalla zia Ernesta.

Stefania, invece, non vede l'ora di stare con suo padre.

Salvatore non demorde e continua a corteggiare Anna, anche se non sembra essere ricambiato... fino a quando i due non scoprono di avere una passione in comune.

Trame Il Paradiso delle Signore, Massimo in cerca di Anna con cattive intenzioni

Salvatore non è a conoscenza del passato della bella Imbriani e di ciò che le è successo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Massimo si presenta al Circolo per cercarla, non certo con un animo pacato. Che cosa vorrà da lei?

Giuseppe viene invece a sapere delle novità che riguardano la sua ex amante Petra, ora in Germania. Ciò che scopre non è affatto tranquillizzante.

La verità su Ludovica, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate settimanali della soap, Adelaide verrà a conoscenza della reale situazione economica di Ludovica, restandone scioccata.

Ora la contessa ha un asso nella manica per manipolare l'affascinante Brancia a suo piacimento.

Agnese sarà invece spiazzata dall'ipotesi che Armando stia frequentando un'altra donna e che la inviti addirittura a casa sua. La gelosia si farà sentire. A malincuore il buon Ferraris è costretto a prendere una drastica decisione.

Si ricorda che le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 4 all'8 ottobre 2021 potranno essere riviste in replica sul portale RaiPlay.