Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta si sono conosciuti a Uomini e donne qualche anno fa e la coppia, dopo avere rimandato il matrimonio a causa della malattia che ha colpito l'ex dama del dating show, convolerà a nozze a dicembre o in primavera. Nel corso di un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, Luisa ha rivelato come sta affrontando il periodo dopo l'intervento al seno a causa di un tumore e ha confidato che il suo fidanzato le è stato vicino.

Uomini e Donne: presto sposi Luisa e Salvio

Luisa e Salvio, nonostante le difficoltà che la vita gli sta riservando, continuano ad essere uniti ed affiatati.

L'ex dama di Uomini e Donne ha partecipato al programma di Canale 5 fra il 2018 e 2019 e, durante la sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi, si è innamorata di Calabretta. A causa della recente malattia diagnosticata a Luisa, la coppia ha dovuto rimandare il matrimonio ma, presto verranno celebrate le nozze. Infatti, Monti ha confidato in un'intervista: ''Eravamo in giro per location quando abbiamo scoperto questa cosa. Ma non abbiamo abbandonato il progetto: sarà o dicembre o in primavera''.

Luisa e Salvio: le nozze dopo Uomini e Donne

Luisa ha fornito qualche anticipazione sul matrimonio con Salvio, rivelando: ''L'abito sarà semplice, sicuramente non bianco e senza strascico. Magari giallo, il colore della luce, che è tornato di gran moda''.

L'ex dama di Uomini e Donne ha confidato che, se la malattia non l'avesse colpita, forse, avrebbe optato per un abito con una scollatura. A tal proposito, Monti ha affermato: ''Ho amici bravi in sartoria che sono sicura che sapranno adattarmelo. Sarà un matrimonio civile, perché Salvio è divorziato e non è permesso il rito in chiesa.

Mi immagino una cerimonia all'aperto in primavera o un bel castello in inverno, da fiaba''. In merito alle nozze con Salvio, Luisa ha dichiarato di non avere ancora una data ma, appena deciderà il giorno, contatterà la redazione del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Salvio è accanto a Luisa anche nelle difficoltà

Luisa ha spiegato che il suo compagno le è stato accanto anche nei momenti più difficili della sua vita, affermando: ''È stato splendido. Pensi che quando ho tolto i punti, ho detto al professore che mi ha operato che ha un posto assicurato in Paradiso. Ho detto poi la stessa cosa a Salvio''. In quel momento, Calabretta ha detto a Luisa: ''Il posto in Paradiso ce l'ho già perché il Paradiso sei tu''. Inoltre, Monti ha spiegato che lei e il suo fidanzato, oltre alla malattia che l'ha colpita, sono stati vicini quando hanno perso i genitori, confidando: ''Sua mamma e mio papà, e poi questa batosta. Non mi ha mollato un attimo, mi sostiene, mi rassicura, e nei momenti in cui crollo c'è''. Non resta che attendere ulteriori informazioni per scoprire quando sarà il matrimionio di Luisa e Salvio.