Il Paradiso delle signore sta per tornare in televisione, dopo le riprese della sesta stagione che sono iniziate a fine maggio. Nella giornata di martedì 7 settembre la Rai ha diffuso il filmato promozionale della soap, nel quale è possibile scoprire qualche dettaglio in più su quello che succederà nelle prossime puntate. Salvatore e Gabriella ritroveranno il feeling di un tempo e si avvicineranno. Nel frattempo Gloria confiderà ad Armando di amare Ezio, che arriverà a Milano per andare a trovare la figlia Stefania nel negozio di moda.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Salvatore e Gabriella ballano insieme

Salvatore non ha mai smesso di amare la sua ex fidanzata Gabriella e non si è rassegnato nemmeno di fronte al fidanzamento della stilista con Cosimo. Dopo la fine della sua relazione con Rossi, il barista non ha avuto un nuovo amore. Invece Gabriella si è sposata e, nella puntata finale della quinta stagione, ha dovuto scegliere se seguire suo marito a Parigi o rimanere a Milano: la stilista ha preso la decisione di seguirlo in Francia. In base al video promozionale delle nuove puntate, però, la ragazza sarà nuovamente nel capoluogo lombardo e si avvicinerà a Salvatore.

Prossime puntate Il Paradiso delle signore: Salvatore e Gabriella si abbracciano

Non è chiaro cosa sia successo nella vita di Gabriella e se, anche nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, sarà ancora legata sentimentalmente a Cosimo. Grazie al video con le anticipazioni delle nuove puntate è possibile scoprire che la stilista, durante la sua permanenza a Milano, si avvicinerà a Salvatore.

Rossi e il suo ex fidanzato, infatti, si lasceranno andare a un ballo abbracciati: si stringeranno e saranno a stretto contatto. Non è chiaro se fra la coppia ci sarà qualcosa di più, per esempio se scatterà un bacio, o se si tratterà soltanto di una vicinanza amichevole, per ricordare i vecchi tempi e magari darsi coraggio a vicenda.

Il Paradiso delle signore: Ezio fa visita a sua figlia Stefania e Gloria è ancora innamorata di lui

Fra i nuovi ingressi nel cast de Il Paradiso delle signore ci sarà il personaggio di Ezio, il papà di Stefania. Nel corso della quinta edizione della fiction Rai si è scoperto che la capocommessa Gloria in realtà è la madre biologica della Venere. Nei nuovi episodi, invece, la signorina Moreau rivelerà ad Armando di essere ancora innamorata del suo ex. Teresio andrà a trovare sua figlia al negozio diretto da Vittorio Conti e Gloria rivedrà l'uomo. Non resta che attendere per scoprire se Stefania apprenderà che quella che considera la sua responsabile, in realtà è sua mamma.