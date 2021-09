Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 13 settembre. I colpi di scena non mancheranno e nel corso di questa nuova stagione ci sarà spazio anche per la risoluzione di un vero e proprio giallo che ha tenuto banco nella scorsa serie. Trattasi del giallo Achille Ravasi, in cui Umberto Guarnieri potrebbe essere in parte coinvolto assieme alla contessa Adelaide.

Il giallo di Achille Ravasi sarà risolto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dopo mesi di sospetti e dubbi, finalmente si arriverà alla verità dei fatti sul caso Ravasi.

Il marito della contessa, di cui si sono perse le tracce al termine del viaggio di nozze che fecero insieme in America, è stato davvero ucciso così come sosteneva Cosimo Bergamini?

Il giovane marito di Gabriella, prima di trasferirsi a Parigi, aveva pesantemente puntato il dito contro Umberto Guarnieri, al punto da ritenerlo responsabile della morte di Ravasi.

Accuse gravi che il commendatore aveva subito rigetto al mittente, al punto che Cosimo pochi giorni dopo scelse di ritrattare le sue parole contro Guarnieri.

Eppure il mistero sembra essere ancora in via di risoluzione. Nella sesta stagione, infatti, si scoprirà ufficialmente se Umberto e la contessa sono coinvolti o meno in questo giallo senza fine.

Retroscena su Umberto Guarnieri

A fare chiarezza su questa story line che terrà banco nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 ci ha pensato anche l'attore Umberto Farnesi in una recente intervista.

"Che cosa c'entra Umberto con la sparizione dell' uomo. È colpevole di un omicidio? ha dichiarato l'attore di Umberto, lasciando così aperta questa possibilità e senza escludere a priori il fatto che Guarnieri possa essere estraneo ai fatti e quindi "innocente".

Al momento, quindi, non va esclusa la possibilità secondo cui Umberto potrebbe essere davvero coinvolto nel caso della morte di Achille Ravasi.

"E poi, dopo la risoluzione del giallo, Umberto potrebbe tornare a privilegiare il suo aspetto di cinico imprenditore", ha proseguito ancora l'attore svelando questo retroscena sul suo personaggio.

Attesi ritorni nella sesta serie de Il Paradiso delle signore

Insomma i colpi di scena non mancheranno nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio anche per dei ritorni in scena, come quello di Roberto Landi, che tornerà a collaborare con Vittorio Conti.

Occhi puntati anche sulle vicende di casa Amato: da settembre è previsto il ritorno di Tina, ma ci sarà spazio anche per le bugie legate a Giuseppe, che verrà smascherato dalla sua amante Petra.