L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful, importata dalla Turchia, prosegue tutti i giorni con successo su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate che presto saranno in onda anche nel nostro Paese, rivelano che i colpi di scena non mancheranno e ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Cesur e Suhan, i quali si ritroveranno ad affrontare l'ennesimo periodo di difficoltà e questa volta sarà l'uomo a prendere una drastica decisione sul loro futuro di coppia.

Cesur affronta la morte di sua madre: trame turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che Cesur porterà avanti la sua battaglia per arrivare a scoprire la verità sulla morte del padre ma, al tempo steso, si ritroverà a dover fare i conti con un altro spiazzante lutto che lo lascerà senza parole.

La mamma di Cesur, infatti, si ritroverà vittima di una crudele vendetta che Riza ha architettato contro Tahsin. La povera Fugen avrà la peggio e morirà sotto gli occhi di suo figlio che era arrivato giusto in tempo per salvarla.

Un durissimo colpo per Cesur che, ancora una volta, non avrà dubbi sul fatto che sia Tahsin l'artefice di questa crudele e spietata morte di sua madre.

L'addio tra Cesur e Suhan

E, questa volta, la reazione dell'uomo sarà davvero dura, al punto che prenderà le distane anche da sua moglie.

Le trame delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che Cesur deciderà di allontanarsi da Suhan: le dirà apertamente che non può stare al fianco della figlia di colui che ha rovinato la sua vita, motivo per il quale deciderà di interrompere il loro matrimonio e di allontanarsi dalla donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un duro colpo per Suhan, la quale proverà a fargli cambiare idea, ma i suoi tentativi risulteranno vani. Come se non bastasse, poi, Cesur prenderà anche un'altra importante decisione che non passerà affatto inosservata.

Cesur sparisce per ben 45 giorni: spoiler Brave & Beautiful Turchia

Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, rivelano che l'uomo deciderà di sparire per ben 45 giorni, facendo perdere le sue tracce ed evitando di dare informazioni su dove si trovi e con chi.

Una vera e propria fuga dalla città, che arriverà dopo la tremenda morte di sua mamma e che lo porterà a dover staccare un po' la spina da tutto e tutti, compresa sua moglie.

Per fortuna, però, archiviati i 45 giorni di riflessione, Cesur deciderà di ritornare di nuovo in città.

Le trame turche della soap, infatti, rivelano che l'uomo sentirà il bisogno di dover far chiarezza sulle morti dei suoi genitori, motivo per il quale ritornerà ancora più "agguerrito" di prima, pronto a scoprire tutta la verità e per mettere alle strette il perfido Tahsin.

Riuscirà finalmente a prendersi la sua rivincita e ad arrivare alla risoluzione di questo "giallo" che da troppo tempo ormai non lo fa vivere bene? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap in programma su Canale 5.