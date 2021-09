Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della puntata di lunedì 27 settembre, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Vittorio che proverà a capire di chi sono quei bozzetti lasciati all'interno del grande magazzino. Intanto Tina si prepara a lasciare di nuovo Milano mentre Salvatore si renderà conto di essere "cotto" della nuova arrivata Anna.

Il papà di Stefania sostiene un colloquio con Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 del 27 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 27 settembre 2021, rivelano che Vittorio troverà dei bozzetti di abiti all'interno del grande magazzino e resterà particolarmente colpito.

Ecco allora che il proprietario del Paradiso, dovendo fronteggiare l'assenza di una stilista dopo l'addio di Gabriella, proverà a capire di chi sono e quale venere potrebbe averli realizzati.

Intanto Ezio Colombo, il papà di Stefania, sarà protagonista di un colloquio con Umberto Guarnieri, per ricoprire il ruolo di direttore della ditta Palmieri.

Occhi puntati anche su Tina Amato: le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 27 settembre su Rai 1, rivelano che la donna annuncerà di essere in procinto di partire per Zurigo.

Tina se ne va ma senza dire il motivo

Tuttavia, intorno a questa nuova partenza, aleggerà il mistero assoluto. Tina, infatti, sarà poco chiara e non svelerà né a Vittorio Conti né tantomeno ai suoi familiari, il motivo di questa ripartenza, a distanza di poco tempo dal suo arrivo a Milano.

E così, intorno alla figura di Tina, aleggeranno sempre più i dubbi e le perplessità: la figlia di Salvatore e Agnese sta nascondendo qualcosa alla sua famiglia? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1.

Le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6, in programma il prossimo lunedì 27 settembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità riguardanti Salvatore.

Salvatore pazzo di Anna Imbriani: anticipazioni Il Paradiso 6 del 27 settembre

Il giovane Amato, infatti, si renderà conto di essere "pazzo" di Anna Imbriani e di aver perso la testa per la nuova arrivata in città. Proprio per questo motivo, Salvatore proverà in tutti i modi a conquistare Anna: riuscirà nel suo intento?

Vittorio, invece, dopo una attenta analisi sui bozzetti degli abiti che ha trovato all'interno del Paradiso, riuscirà finalmente a scoprire a chi appartengono.

Sono di Flora Ravasi, la figlia del defunto Achille. Per questo motivo, Conti proverà a convincere in tutti i modi la ragazza a restare a Milano e a collaborare con lui come stilista del grande magazzino. Accetterà la proposta?