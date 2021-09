Ursula Bennardo ha lasciato trascorrere qualche giorno prima di manifestare il suo stato d'animo dopo il post in cui Sossio Aruta ha annunciato la fine della loro storia d'amore. Comunicato social che l'ex cavaliere ha rimosso nelle ore successive confermando, però, la rottura con la tarantina, ma non escludendo un eventuale ritorno di fiamma.

Una presa di posizione che ha spiazzato la fidanzata che si era limitata a condividere alcuni post criptici dai quali si evinceva un certo malessere per le modalità con le quali il napoletano aveva raccontato l'interruzione del rapporto.

Via Instagram Stories la trentanovenne ha ammesso di essere stata spiazzata da Sossio e che avrebbe voluto far trascorrere qualche giorno prima di parlare di quanto accaduto. "Volevo riflettere e trovare le parole giuste da dirvi in quanto non ero pronta a parlarne. Avrei voluto discuterne prima con i miei figli ma anche loro l'hanno appreso dai social ed è stato veramente umiliante", ha spiegato Ursula Bennardo, non nascondendo il rammarico per come Aruta ha gestito la situazione.

Ursula Bennardo delusa da Aruta: 'Avrei voluto parlarne con i miei figli'

Nei mesi scorsi Sossio Aruta aveva manifestato la volontà di unirsi in matrimonio con Ursula Bennardo. Davanti alle telecamere di Uomini e donne aveva riferito di essere pronto per il grande passo dopo essere diventato papà di Bianca.

Un rapporto che sembrava viaggiare a gonfie vele con la coppia che fino ad alcune settimane fa aveva pubblicato scatti su Instagram dai quali traspariva serenità ed armonia.

Il post del cinquantenne è arrivato come un fulmine a ciel sereno. "Devo comunicare con tristezza che io e Ursula abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra storia sentimentale per incompatibilità caratteriale".

A distanza di poche ore, l'ex calciatore ha eliminato il comunicato ma ha confermato attraverso un video messaggio che la relazione con la tarantina si è interrotta. "L'ho cancellato perché mi sono reso conto di aver fatto uno scivolone scrivendo game over. Non volevo paragonare la mia storia d'amore con Ursula e mia figlia Bianca ad un gioco", ha chiarito il napoletano.

Lo sfogo dell'ex dama di Uomini e Donne: 'Sossio è immaturo e fa grandissime cavolate'

Dall'altra parte, Ursula Bennardo ha scelto di restare in silenzio fino a poche ore fa, quando ha rotto gli indugi e ha spiegato che aveva bisogno di tempo per metabolizzare quanto fosse accaduto e che avrebbe preferito che i figli non apprendessero dai social della fine della relazione con Aruta. "Mi sono ritrovata inaspettatamente davanti a questa uscita di Sossio che è istintivo, immaturo e fa delle grandissime cavolate. È successo tutto la mattina, poi lui è andato via ad ora di pranzo con i miei figli che non sapevano ancora nulla. Non ho avuto la possibilità di parlarne e per loro è stato umiliante apprenderlo dai social".

L'ex dama di Uomini e Donne ha riferito che avrebbe aspettato ancora un po' prima di rendere pubblica la fine della love story con il cinquantenne: "È stata soltanto una sua iniziativa e mi ritrovo un po' scombussolata perché non mi va di parlarne ma al momento opportuno vi dirò tutto. Ora tornerò ad occuparmi delle mie cose come se nulla fosse accaduto".