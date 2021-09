Il Paradiso delle signore riparte il 13 settembre e secondo le trame delle puntate della prima settimana di programmazione ci saranno diverse novità con il ritorno di Tina Amato e Anna Imbriani. Vittorio ricomincerà la sua vita senza Marta e potrà fare affidamento sulla presenza di Roberto Landi che lo affiancherà nella redazione della nuova rivista Paradiso Market. Ci sarà spazio anche per Gloria che confesserà ad Armando di essere ancora innamorata di Ezio, il padre di Stefania e per gli Amato la serenità sembrerà ancora un lontano ricordo. Giuseppe continuerà a custodire la lettera ricevuta dalla sua amante, mentre Tina sembrerà nascondere qualcosa che riguarda il periodo trascorso con Sandro Recalcati.

Ludovica dovrà lottare per la sua storia d'amore con Marcello che non sarà vista di buon occhio da Adelaide, mentre Salvatore sarà piacevolmente colpito da Anna. Infine, la contessa verrà a sapere che gli inquirenti hanno ritrovato il corpo di Achille Ravasi.

La contessa decisa a ostacolare la signorina Brancia

Le trame settimanali de Il Paradiso delle signore fino al 17 settembre raccontano che Tina sarà accolta con grande entusiasmo, ma Giuseppe sarà sempre più nervoso a causa del suo segreto. L'uomo infatti, continuerà a nascondere ad Agnese di aver sentito la sua amante tedesca che con una missiva lo informerà di aver concepito un figlio fuori dal matrimonio. Anche Tina, dopo i primi giorni di euforia, sembrerà mostrare una certa inquietudine a e non parlerà volentieri del suo lavoro e del suo compagno, Sandro Recalcati.

A Milano ci sarà anche Anna Imbriani che incontrerà segretamente Roberto per chiedergli aiuto e riuscirà a trovare un impiego al Circolo. Qui la ragazza incontrerà per caso Salvatore e il figlio di Agnese resterà molto affascinato dalla nuova arrivata: per lui potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina dopo aver sofferto molto per Gabriella.

La stilista, infatti, sarà occupata con i disegni dei nuovi abiti prima di partire per la Francia da Cosimo e sua madre. Per Ludovica la storia con Marcello inizierà a rappresentare un problema quando Adelaide si dirà del tutto contraria al loro rapporto. La signorina Brancia sarà ostacolata dalla contessa che la porterà a scegliere tra il lavoro e la carriera e inoltre le affiancherà Fiorenza Gramini per il prossimo evento al Circolo al quale la ragazza penserà di partecipare con Marcello.

Ben presto, tuttavia, l'attenzione di Adelaide sarà catturata da una notizia che la sconvolgerà: il corpo di Achille Ravasi è stato ritrovato.

Il dottor Conti colpito da un'immagine di Tina

Gli spoiler dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore spiegano che Vittorio riprenderà in mano la sua vita dopo aver rinunciato al suo matrimonio. L'imprenditore si darà da fare per realizzare la nuova rivista Paradiso Market con Roberto Landi che tornerà a Milano dopo un lungo periodo di assenza e con il commendatore Guarnieri che farà da editore. Conti inizierà a scattare delle foto per il nuovo progetto e sarà colpito in particolar modo da un'immagine che ritrae Tina con le sue ex colleghe. La giovane Amato, infatti, si recherà al Paradiso per salutare le sue amiche e riceverà anche da Vittorio la proposta di posare per la copertina della rivista.