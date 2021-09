Cambio di programmazione per la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, uno degli appuntamenti di maggiore successo del pomeriggio della rete ammiraglia Rai. La nuova settimana di messa in onda, che partirà lunedì 20 settembre, comincerà in maniera del tutto inusuale, dato che la soap opera che narra le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino, non sarà in onda nel solito slot orario che va dalle 15:55 alle 16:30 circa, ma verrà anticipata nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia.

Le novità della programmazione de Il Paradiso delle signore 6 del 20 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 di questo lunedì 20 settembre, rivelano che la messa in onda del nuovo episodio sarà anticipato di 35 minuti rispetto all'orario canonico. I fan della soap con protagonisti Umberto Guarnieri e Vittorio Conti, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 a partire dalle ore 15:20, orario in cui comincerà l'episodio.

La messa in onda della soap opera è prevista fino alle 16:10 circa, quando poi la linea passerà all'informazione del Tg1 e del Tg1 Economia. Una programmazione inusuale per il pubblico della rete ammiraglia, ma del tutto eccezionale, dato che da martedì 21 settembre tutto tornerà nella norma e le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 verranno mandate in onda nella consueta fascia oraria.

Anticipazioni nuove puntate Il Paradiso delle signore 6

Intanto, le anticipazioni riguardanti quello che succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera, rivelano che ci saranno dei colpi di scena per la coppia composta da Marcello e Ludovica. La giovane Brancia, nonostante le pressioni da parte della contessa Adelaide, ce la metterà tutta per difendere il suo amore con il giovane barista e per poter vivere serenamente la loro relazione.

Tuttavia, resterà profondamente delusa nel momento in cui Marcello non si presenterà a un evento previsto al Circolo, dove Ludovica aveva previsto di partecipare assieme al suo fidanzato. Da quel momento in poi cambieranno un po' di cose, al punto che la ragazza deciderà di dare le sue dimissioni come vicepresidentessa del Circolo.

Arriva la figlia del defunto Achille Ravasi: trame Il Paradiso 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 20 settembre in poi, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo in città di Flora Ravasi. La figlia del commendatore (ormai defunto) rimetterà piede in città e incontrerà un assicuratore che le darà una lettera che fu scritta da suo padre Achille prima del decesso. Flora avrà modo di incontrare per la prima volta anche la contessa Adelaide, la donna che ha sposato suo padre.