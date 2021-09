È stato rilasciato il video promo ufficiale de Il Paradiso delle Signore 6 con le prime scene delle puntate inedite. Già dall'anteprima si intuisce che sarà una stagione da non perdere. Il primo ad arrivare al grande magazzino è Vittorio con la sua macchina elegante. Ad accoglierlo è Armando, già alle prese con le pulizie. Dopo i consueti saluti, ecco che Conti rientra nel suo regno, anche se con la malinconia nel cuore. Non sarà facile ricominciare senza Marta, proprio quando sembrava esserci la possibilità di una riconciliazione. La bella Guarnieri ha scelto la carriera e non l'amore, e Vittorio ne è consapevole.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, ci saranno grandi tormenti per la famiglia Amato. Giuseppe ha da poco scoperto di avere un figlio, concepito con la sua amante in Germania. Dunque, diventa reale l'iniziale ipotesi che Amato avesse una doppia vita. Agnese scoprirà tutto e per lei sarà tremendo.

Video Il Paradiso delle Signore 6, le prime scene inedite

La Rai ha pubblicato il video promo ufficiale della soap Il Paradiso delle Signore 6 e sui social i fan sono già in delirio, commentando senza sosta le primissime scene della nuova stagione.

Nella clip si vede una bellissima Tina Amato in abito rosso muoversi sinuosamente. Il vestito è di Gabriella e fa parte della nuova collezione.

Vittorio penserà che la grazia di Tina sia perfetta per promuovere al meglio le creazioni della talentuosa Rossi.

La famiglia Amato sarà felice nel rivedere Tina, ma non esente da eventi nefasti e scoperte che cambieranno per sempre le loro dinamiche. Parliamo ovviamente del tradimento di Giuseppe e delle tante bugie dette ad Agnese.

Giuseppe vuole trovare una soluzione

Amato è venuto a sapere con una lettera di essere diventato padre. Il figlio concepito con Petra, la sua amante, aspetta solo di essere stretto tra le sue braccia.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Agnese verrà a sapere tutta la verità e per lei sarà un dolore immenso, visto che rinunciò all'amore di Armando per dare una seconda possibilità al marito.

Giuseppe proverà a trovare una soluzione, guardando malinconico la foto sbiadita in bianco e nero di suo figlio.

Agnese si confessa, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Nella penombra di una chiesa, Agnese si confessa con Don Saverio. Fu proprio a lui a consigliarle tempo addietro di lasciare Armando per adempiere ai doveri di brava moglie.

Fanno riflettere le parole della signora Amato: "Ormai non ho più una ragione per svegliarmi la mattina, per cui affrontare la giornata". Molto probabilmente si tratta del suo sfogo dopo aver scoperto la doppia vita di Giuseppe.

Nell'attesa, ricordiamo che la prima puntata de Il Paradiso delle Signore 6 andrà in onda lunedì 13 settembre su Rai 1.