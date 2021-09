Cosa sta nascondendo Flora? Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che la giovane Ravasi avrà un ruolo sempre più centrale nelle trame inedite della soap. Venerdì 1 ottobre 2021 si chiude un'altra settimana di programmazione e, come di consueto, l'episodio darà modo di farsi alcune domande. Adelaide capirà che la giovane Ravasi le sta nascondendo qualcosa di molto importante, qualcosa che potrebbe mettere il pericolo il segreto che condivide con Umberto, suo complice nella sparizione di Achille. La tranquillità a Villa Guarnieri sarà solo un lontano ricordo.

Flora indaga sulla morte di Achille: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Per capire la trama della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 in onda venerdì 1 ottobre, dobbiamo fare un piccolo salto avanti, dando un occhio alle anticipazioni delle prossime settimane. A tal proposito, emerge che Flora inizierà a sospettare che la morte di Achille non sia stata causata da un semplice incidente, come hanno stabilito - forse con troppa leggerezza - gli inquirenti. La giovane Ravasi vorrà vederci chiaro e, l'unico per modo per riuscirci, sarà quello di stare il più possibile a contatto con Adelaide e Umberto. All'oscuro del suo piano, la contessa farà la medesima mossa, invitando Flora a trasferirsi da loro senza consultare il commendatore.

Sarà l'inizio di un incubo senza fine. Nell'episodio di venerdì, Adelaide sarà certa che la bella Ravasi le stia mentendo e che la sua permanenza a Milano non sia poi così tanto casuale come ha voluto far credere a tutti.

Trame Il Paradiso delle Signore, Salvatore spiazzato da Anna

Gabriella è partita e Salvo non ha intenzione di stare a guardare.

E' giusto voltare pagina una volta per tutte. Il buon Amato ha regalato dei fiori ad Anna, sperando di fare colpo. Peccato che la misteriosa Imbriani reagisca molto male una volta scoperta l'identità del suo corteggiatore: come mai? Intanto, al grande magazzino la tensione è altissima tra Agnes e Flora, che proprio non si sopportano.

Ludovica tormentata, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

I problemi economici, ormai presenti da tempo, destabilizzano Ludovica, che deve cercare di non far trapelare la sua insicurezza. La bella Brancia cerca supporto in Marcello, nonostante la loro relazione non stia procedendo nel migliore dei modi. Infine, le anticipazioni della puntata di venerdì de Il Paradiso delle Signore rivelano che Ezio darà una notizia sgradita a Gloria: è innamorato di un'altra donna e ha costruito una famiglia con lei. La capocommessa si sente mancare la terra sotto i piedi e così fa marcia indietro, scegliendo di non consegnargli la lettera nella quale confessava i suoi sentimenti. ancora vivi più che mai.